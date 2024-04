Centro storico, il Comune perde i fondi 

Assemini restituisce alla Regione 300mila euro: rigettata la richiesta di proroga da parte del Comune, che si vede così costretto alla riconsegna dei fondi che gli erano stati concessi per un progetto di “Recupero integrato di spazi pubblici e per la definizione di nuove polarità pubbliche, culturali e urbane nel centro storico”.

Era il 2015 quando usciva il bando legato alla legge regionale 29/1998 per la tutela e la valorizzazione dei centri storici della Sardegna. Assemini aveva aderito e nel dicembre dello stesso anno deliberato l’approvazione del progetto preliminare: un intervento che vedeva impegnati 600mila euro, metà dal bando regionale e metà fondi comunali. Nell’ottobre 2022 era stato approvato il progetto definitivo, anche a seguito del sopraggiungere dei pareri favorevoli della Regione, della Soprintendenza e dell’Ufficio per l’edilizia del culto.

Nel gennaio 2023 l’allora commissario straordinario Bruno Carcangiu aveva chiesto una proroga della scadenza del finanziamento fino al 30 maggio per consentire l’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori, la contrattualizzazione e l’inizio degli stessi. Nel settembre scorso la Regione ha comunicato la revoca del finanziamento e chiesto la restituzione dei 300mila euro finanziati. Successivamente aveva chiesto la conferma o meno del finanziamento in quanto la legge regionale 9/2023 prorogava i termini per l’inizio dei lavori di ulteriori 60 mesi. Ma lo scorso gennaio la Regione stessa non ha accolto la proroga richiesta dal Comune in quanto le modifiche della scadenza decorrevano dalla data di entrata in vigore della norma.

Le opposizioni

«La causa principale del ritardo – commenta il consigliere Diego Corrias, che nella Giunta Licheri era assessore al Bilancio e alla programmazione – è dovuta ai tempi lunghissimi che hanno richiesto i pareri obbligatori più volte sollecitati dai nostri uffici. Quando la Giunta Licheri è caduta il finanziamento era vivo». Prosegue la consigliera Niside Muscas: «Per migliorare le condizioni di Assemini servono soldi, ancora più per recuperare il centro storico. Sapere che soldi già ricevuti devono essere restituiti è inconcepibile».

La Giunta

Replica l’assessora ai lavori pubblici Alessia Meloni: «L’avvio della procedura di revoca risale al marzo 2023. L’inizio dei lavori doveva avvenire entro il 31 gennaio 2023 ma così non è stato. Appena insediati abbiamo tentato di riagguantare il finanziamento di quest’opera programmata e progettata per la fase preliminare durante la prima Giunta Puddu. Abbiamo interloquito direttamente con l’assessorato e gli uffici regionali competenti affinché fossimo messi nelle condizioni di poter usufruire appieno dei tempi concessi con la nuova proroga efficace dal 24 ottobre 2023. Tuttavia non è mai arrivata l’attestazione di sospensione della revoca e di rifinanziamento dell’opera e di conseguenza gli uffici non hanno potuto procedere al riavvio dell’iter procedurale. Valuteremo nell’immediato futuro se procedere con le sole risorse comunali o se attendere nuovi finanziamenti», conclude Meloni.

