Centro storico, il cantiere si sposta 

Il nuovo volto del centro storico inizia a prendere forma. In via Ciutadella de Menorca, la prima delle quattro strade del salotto cittadino ad essere sottoposta a restyling nell’ambito del progetto da un milione e mezzo di euro finanziato attraverso il Programma di rigenerazione urbana, la riapertura al transito è imminente.

Apertura a doppio senso

L’intervento, avviato a fine aprile, è terminato: sistemati i sottoservizi, preparata la sede stradale e completata la posa delle lastre in basalto, negli ultimi giorni gli operai si sono concentrati nelle rifiniture, in particolare nella piazza dedicata a Papa Giovanni Paolo II. Disagi finiti per residenti e commercianti che per settimane hanno dovuto convivere con il cantiere. E adesso, per consentire l’avvio del secondo step in via Crispi, in via Ciutadella de Menorca sarà temporaneamente istituito il doppio senso di circolazione: «Veicoli a passo d’uomo - si legge nell’ordinanza del dirigente del settore Polizia locale, Gianni Uras - e passaggio pedonale ai lati della carreggiata».

Il mistero di vico Arcais

Non sarà l’unica modifica alla viabilità. In vico Arcais per l’intero arco della giornata sarà vietata la sosta con rimozione coatta dei veicoli, compreso lo stallo riservato ai diversamente abili.

Sul futuro di quel vicolo, nascosto da ben otto anni da pannelli in legno, ancora tutto tace. Se non fosse per la toponomastica, in molti addirittura ne ignorerebbero l’esistenza. Il vicolo, che in teoria collega via Carmine con la piazzetta retrostante il convento, da anni è finito nel dimenticatoio, assieme ai rifiuti e le sterpaglie che lo hanno trasformato in una discarica.

Allarme sicurezza

Ma c’è anche un problema di sicurezza perché il muro che la costeggia è pericolante da tempo. I dubbi sulla proprietà (Palazzo Paderi è in parte dell’Asl) che avevano finora ostacolato ogni intervento, in realtà avrebbero già trovato risposta: la parete è del Comune. Ma l’assessore competente, Ivano Cuccu, sull’argomento purtroppo tace. Eppure sarebbe già dovuto intervenire da tempo anche perché il recupero di quel vicolo figura tra gli interventi del progetto in corso.

Via Crispi

Tornando ai lavori, nei prossimi giorni operai e mezzi si trasferiranno in via Crispi. Qui la pavimentazione sarà realizzata in basalto, mentre gli spazi destinati al traffico pedonale saranno realizzati con pavimentazione in conci dello stesso materiale e saranno posizionati alla stessa quota della carreggiata.

