Centro storico fra vandali e disagi 

Le aiuole, i marciapiedi e gli ingressi delle abitazioni sono diventati da tempo il “bagno personale” di alcune persone. Con disinvoltura si denudano in strada davanti a tutti, spesso i video che loro stessi registrano finiscono sui social. E ancora danneggiamenti agli arredi, rifiuti abbandonati e disagi per i passanti che vengono presi di mira dai balordi di turno. In corso Italia, a Cabras, ormai il degrado è diffuso e preoccupa i residenti ma soprattutto i gestori delle attività commerciali. Il fatturato, a detta loro, diminuisce giorno dopo giorno perché i cittadini preferiscono andare altrove pur di evitare incontri spiacevoli.

Il caso

Nella via principale del paese, ormai da mesi, un gruppo di cittadini trascorre giornate nottate intere in strada, creando problemi a chi circola in quella zona. L’ultimo grave episodio risale a pochi giorni fa: sulla base della fontana di corso Italia è stato acceso il fuoco con tanto di legna recuperata da un bancale, lasciato fuori dal supermercato. Il video, postato sui social, è diventato virale. Tante le lamentele che ogni giorno arrivano al sindaco Andrea Abis, all'assessora ai Servizi sociali Laura Celletti, alla polizia locale e ai carabinieri.

La protesta

«Non è normale che in un paese civile possa esistere una situazione simile - si legge in una delle mail inviate in Comune da un residente della zona - L’amministrazione deve prendere una posizione». Un’altra segnalazione va giù pesante. «Se i fuochi accesi per strada creeranno dei danni - si legge nella lettera - riterrò responsabile il Comune di Cabras». Ma c’è anche chi ha chiesto di eliminare le panchine utilizzate come giaciglio per dormire sia di giorno che di notte.

Il Comune

Il primo cittadino Andrea Abis conosce bene il problema. «Proprio pochi giorni fa, viste le numerose segnalazioni arrivate in Comune, ho portato il caso delicato all’attenzione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica della Prefettura di Oristano, l’organo che si occupa di coordinare le forze di polizia e di garantire l'ordine pubblico. Questo per far capire ai cittadini che il Comune non sta in silenzio o fa finta di nulla». Abis parla di casi particolari e delicati da trattare, di persone con importanti disagi e problemi di salute: «Molte di queste figure sono monitorate da tempo dai Servizi sociali, le forze dell’ordine invece si occuperanno di chi commette reati – aggiunge - Il Comune sta lavorando per mettere in sicurezza il paese con i mezzi a disposizione, la situazione a breve evolverà. Sono persone che non aggrediscono nessuno, ma è comunque necessario intervenire e trovare una soluzione».

