Oristano.
08 dicembre 2025 alle 00:48

Centro storico fra crolli e vandali 

L’antico oratorio della Purissima cade a pezzi: area transennata e disagi 

Un pezzo di storia va in frantumi. L’antica cappella della confraternita dell’Immacolata Concezione, conosciuta come oratorio della Purissima, si sbriciola nella più totale indifferenza. Due sere fa dalla facciata si sono staccati dei calcinacci mentre alcune persone passavano in via Sant’Antonio. Immediato l’allarme e l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Resta però l’emergenza di un edificio storico che necessita di essere tutelato così come altri stabili in balìa dei vandali.

Il crollo

L’oratorio della Purissima, risalente al 1600, fino a qualche anno fa era la sede del coro Città di Oristano. Poi, proprio a causa delle condizioni precarie, è rimasta inutilizzata e i segni del tempo adesso si sentono tutti. Sabato sera, nel bel mezzo della frenesia degli acquisti natalizi, si è verificato il crollo: alcuni calcinacci sono finiti sull’asfalto, un pezzo di intonaco avrebbe addirittura sfiorato un passante. Subito è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno eliminato le parti pericolanti e messo in sicurezza lo stabile. L’area è stata transennata, sono stati avvisati gli uffici comunali e la Curia, proprietaria della cappella. Un edificio storico che all’interno conserva ancora elementi architettonici di valore artistico, come un altare. Già qualche anno fa i vigili del fuoco erano intervenuti, adesso appare quantomai urgente cercare di tutelare l’antico oratorio.

Malamovida

Il nemico degli edifici storici non è solo il passare del tempo. Ci pensano anche gruppi di ragazzini annoiati a danneggiare monumenti come la chiesa di Santa Chiara, finita anche qualche sera fa nel mirino dei vandali che hanno divelto alcune pietre dai muri. Ancora in via Vittorio Emanuele c’è stato qualcuno che si è divertito ad abbattere la recinzione metallica che delimita il cantiere per il rifacimento della pavimentazione: un danneggiamento che ormai si sta ripetendo da alcune settimane.

Gli interventi

Il Comune conosce la situazione e sta cercando in ogni modo di intervenire per tutelare il centro. «Sugli edifici privati pericolanti possiamo disporre ordinanze per la messa in sicurezza» spiega l’assessore ai Lavori pubblici Gianfranco Licheri. E intanto la Giunta Sanna ha sbloccato un’altra pratica delicata. «Abbiamo approvato il progetto da 75mila euro per la sistemazione del muro di Palazzo Paderi. Un’opera che, grazie alle economie dei lavori in via Vittorio Emanuele, ci consentirà di intervenire anche in vico Arcais e rivitalizzare un angolo importante del centro storico».

