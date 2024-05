Centro storico, ecco le nuove regole 

Superata la fase delle osservazioni, è stato approvato dal Consiglio comunale il nuovo piano particolareggiato per i centri matrice. Un programma adottato nel 2023 e che ha necessitato di oltre un anno di studio per una messa a punto di un regolamento (interesserà anche le frazioni di Nebida e San Benedetto, assenti nella prima stesura) che fornirà un preciso metodo sui lavori edili, l’illuminazione esterna, gli impianti tecnologici, l’arredo urbano, le installazioni delle insegne e la tinteggiatura delle facciate.

Il traguardo

«Si tratta di un traguardo raggiunto molto importante. - spiega l’assessora con delega al Patrimonio Giorgia Cherchi. - È un piano innovativo, completo, che ha cercato di analizzare punto per punto tutte le caratteristiche storiche del nostro centro, per conservare la stratificazione storica, mantenendola leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate e conservare e valorizzare le tracce che testimoniano l’origine storica dell’insediamento. Ci si è concentrati sulla risoluzione delle tante problematiche evidenziate nel corso degli anni e punta a far rispettare l’integrità storica del centro stesso».

Gli interventi

Per poter avere un’idea chiara sulle unità immobiliari coinvolte e quali interventi potranno essere concessi, lo studio ha richiesto una specifica disamina sugli oltre 4 mila edifici presenti: «Ora ogni singolo cittadino per tramite dei tecnici - prosegue Cherchi - potrà sapere cosa si potrà fare e cosa no. È un aspetto decisamente importante perché eviterà le storture che si sono verificate in passato».Fra le novità più rilevanti c’è quella relativa al “piano di colore” delle singole abitazioni, che dovrà attenersi ad un’ampia gamma di colorazioni però attinenti a quelli utilizzati sugli edifici storici risalenti alla seconda metà del 1800: «Il rispetto delle peculiarità delle aree storiche è un elemento fondamentale. - dichiara la presidente della commissione urbanistica Monica Marongiu - Il piano del colore non era fino ad oggi mai stato normato».

Gli impianti

Cambiamenti in vista anche per l’installazione degli impianti di climatizzazione: divieto assoluto di nuove installazioni dei motori esterni nelle facciate e possibilità di occultamento degli stessi per quelli già presenti. Una scheda con una varia gamma di materiali e colorazioni guiderà alla scelta consentita per l’utilizzo dei materiali attinenti alla messa in opera degli infissi.Nuove regole che disciplineranno anche gli interventi di carattere artistico attinenti alle insegne e ai pannelli pubblicitari sui paramenti murari e verranno ammesse le insegne distintive dell’attività di Barberia, denominate “barbe pole”. Altra novità riguarda, infine, la tinteggiatura delle pareti interne dei distributori automatici di alimenti e bevande (i cosiddetti “24 ore”), la quale dovrà essere uniformata a quella della facciata dell’edificio che li ospita.

