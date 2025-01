Centro storico, è allarme sicurezza 

Il raid alla chiesa di san Francesco ripropone il problema della sicurezza nel centro storico. E adesso i vari episodi di vandalismo e microcriminalità, che si ripetono con frequenza sempre maggiore, sembrano sfatare il mito della “città più sicura”. Stando alle ultime statistiche del Sole 24 Ore e di Italia Oggi, la città di Eleonora ha perso il primato sul fronte della sicurezza e della qualità della vita. Ma al di là dei numeri, a dare la misura del malessere e della preoccupazione che si respira fra i residenti ci sono le loro lamentele: spesso sono ostaggi di teppistelli e gruppi di ragazzini che quasi ogni sera, ma soprattutto nei fine settimana, non solo fanno baldoria fino a tardi ma talvolta compiono anche atti vandalici e non sono rare le risse fra i gruppi. Segnalazioni sono arrivate da chi vive fra via De Castro e via Duomo e ancora dalla zona intorno alla al monastero e alla chiesa di santa Chiara. I cittadini chiedono maggiori controlli, il Comune ha assicurato che potenzierà il sistema di videosorveglianza. Il sindaco Massimiliano Sanna intanto interviene sul blitz a san Francesco: «Spero che si faccia piena luce sull'accaduto e si individuino rapidamente i responsabili, chiedo a tutta la cittadinanza di collaborare con le forze dell'ordine per far sì che simili episodi non si ripetano».

