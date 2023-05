Centro storico da rianimare 

Le case datate sono numerose, alcune risalgono agli anni Venti e la maggior parte è disabitata. E in centro storico sono poche le strutture ricettive: un dato che fa riflettere visto che durante l’estate il cuore del paese viene invaso dai turisti. C’è poi un altro dato che balza agli occhi: dal 2014 c’è stato incremento del tasso di mortalità e un decremento di quello di natalità. È la fotografia della Cabras di oggi, complessivamente conta 8972 residenti, che emerge dallo studio per predisporre il Piano particolareggiato del centro storico, strumento fondamentale per la pianificazione urbanistica ed edilizia adottato in Consiglio comunale lo scorso aprile. Da ieri il Piano (circa 1500 schede) può essere consultato sul sito istituzionale del Comune, e si possono presentare le osservazioni in vista dell’approvazione definitiva da parte della Regione.

Lo studio

Nel centro storico, su una superficie di 300mila metri quadri e una volumetria pari a 700mila metri cubi, la maggior parte degli edifici ha un impianto risalente al 1954. In particolare è stato possibile datare quelli risalenti al 1926 mediante l’incrocio cartografico con i dati del catasto. Circa il 60% degli stabili mantiene l’impianto antecedente la metà del secolo scorso. Solo nel 40% dei casi, però, questi volumi sono privi di trasformazioni, di questi circa la metà sono unità di valore storico tradizionale in buono stato di conservazione. Il 46% è occupato da attività commerciali, l’11% da strutture ricettive. Solo il 9% è abitato. Gli esperti inoltre hanno studiato la presenza dei turisti. I dati dell’Osservatorio sul Turismo della Regione mostrano un incremento dei flussi negli ultimi tre anni: ad agosto 2020 si registravano 20 mila 700 presenze, nel 2022 ben 27 mila. È emerso inoltre che è in aumento la propensione al pernottamento, da una media di 4 notti per turista nel 2020 si passa a 6 nel 2022. Infine è emerso che dal 2014 c’è stato un incremento del tasso di mortalità e un decremento di quello di natalità. L’analisi delle fasce d’età mostra una maggioranza di popolazione adulta e un maggior numero di anziani rispetto ai giovani.

