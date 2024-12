Centro storico, crisi senza fine 

Tempi altalenanti per i commercianti in città, nemmeno il centro storico si salva dalla crisi. Se da un lato la sofferenza dei commercianti di via Trieste sembra essersi placata con la sospensione dei lavori per il periodo natalizio dopo l’intervento del commissario del Comune Giovanni Pirisi che ha ascoltato le richieste degli operatori, dall’altro le attività del corso Garibaldi soffrono enormemente. Per i commercianti all’origine della crisi sarebbe la chiusura alle auto decisa qualche anno fa con l’istituzione dell’area pedonale.

Le difficoltà

Lo stop al passaggio delle auto - secondo gli operatori - inciderebbe in modo negativo su tutta la “Via Majore”, portando a una media di chiusura di quattro attività sulle circa trenta ogni anno. A portare alla luce l’allarme crescente dei commercianti sono Antonio Cambedda di Confcommercio e il presidente del Centro commerciale naturale Corso Garibaldi Salvatore Piredda.

«Bisognerebbe innanzitutto riorganizzare i parcheggi, ne servono di più - dice Cambedda -. E poi tornare all’apertura a orari del Corso. Non so se sia fattibile o meno, personalmente condivido le richieste dei commercianti inerenti alla fascia oraria per i veicoli. Oppure, ok alla chiusura (e quindi solo area pedonale) ma soltanto se si ha già un’organizzazione ottima dei parcheggi e vari vantaggi per le attività economiche». Cambedda aggiunge qualche dato: «Tante aziende hanno chiuso e non riapriranno. Ogni anno circa un 10 per cento fugge dal corso Garibaldi. Sta morendo tutto. Prendiamo in mano la situazione, tutti, perché potremmo salvare un’intera provincia, il commercio e il turismo. È giusto che anche chi si candida alle elezioni comunali parli delle attività del centro storico». Per via Trieste afferma: «Il fatto che un commissario del Comune ascolti i commercianti più dei politici la dice lunga sulla situazione attuale. Ringraziamo il dottor Giovanni Pirisi per la forte sensibilità, perché sta facendo il possibile per assecondare le esigenze di tutti».

Il sondaggio

Salvatore Piredda del Centro commerciale naturale Corso Garibaldi è sulla stessa linea. «In città c’è un dibattito da riprendere in mano - spiega - ed è quello di risollevare il commercio. Sulla questione Apu (area pedonale urbana) abbiamo parlato con molte attività, singolarmente. L’unico modo che abbiamo per misurare il tutto è un sondaggio. Quattro anni fa, quando si parlava di Apu, il 70 per cento dei commercianti era sfavorevole alla chiusura totale e chiedevano di rimodulare il tutto. L’amministrazione disse che si trattava di una sperimentazione, poi non se ne fece più nulla. Arrivò il Covid e rimase chiuso, sino a oggi».

In questi giorni i commercianti del corso Garibaldi si stanno riunendo per confrontarsi e presentare alcune proposte al commissario del Comune. Intanto gioia in via Trieste: qui le attività hanno ripreso a lavorare con entusiasmo nonostante le numerose difficoltà.

