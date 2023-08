Centro storico, comitati alla riscossa 

In principio fu “Rumore no grazie”, comitato creato 12 anni fa per cercare di porre un freno ai troppi rumori molesti nel quartiere Marina, soprattutto nelle ore notturne. Ed il successo di questa esperienza ha portato, nel corso degli anni, a vedere nascere diversi comitati, che riuniscono i residenti dei quartieri storici e che sono stati capaci di portare le loro istanze fino al consiglio comunale.

Rumore no grazie

Il gruppo Facebook conta quasi 400 iscritti, ma secondo Salvatore Pusceddu, presidente del primo comitato di quartiere nato ufficialmente nel 2011 e ufficiosamente nel 2009, sono molti di più: «Quando facevamo le riunioni a Sant’Eulalia c’era la gente per strada. La nostra attività si concentrava su Marina e Stampace, visto che venivano utilizzati locali non adeguati a ospitare centinaia di persone. La mancanza di regolamentazione ha portato al degrado del centro storico. Alcuni locali hanno addirittura occupato delle panchine pubbliche. I residenti vengono quasi considerati degli ospiti. Manca la pianificazione e il controllo».

Stampace

Il Comitato è nato nel 2015 da un’iniziativa di alcuni residenti, tra cui Adolfo Costa, attuale presidente in carica dal 2017, e conta oltre 200 famiglie. Nel 2019 si è deciso di passare ad una vera e propria federazione dei comitati dei quartieri storici: «Relazionandomi con la presidente del comitato “Finestre Aperte alla Marina”, abbiamo deciso di vederci con il suo omologo del comitato “Rumore no grazie”. Abbiamo creato una chat per riunirci in comitati dei quartieri storici: in seguito si sono uniti Villanova e Castello. Così è nato il tavolo prefettizio che ha convocato tutti i quartieri. Una battaglia vinta? Quella per i parcheggi. Però è inutile se non ci sono i controlli».

Marina

Sandra Orrù è la presidente del comitato dei residenti di Marina, nato nel 2020: «Contiamo circa 200 persone. Vogliamo la libertà di affacciarci alle nostre finestre. Come associazione siamo stati ascoltati, ma la cosa che abbiamo chiesto e ancora non c’è stata è un incontro come coordinamento. Si era aperto un dialogo con il Prefetto per affrontare il problema della sicurezza, ma da aprile non abbiamo notizie. Abbiamo chiesto alcune cose che non sono mai state fatte, come l’attivazione delle telecamere per la ztl. Qualcosa è cambiato sull’ordine pubblico».

Casteddu de susu

Carmen Sulis è del comitato “Casteddu de Susu”: «È nato nell’agosto 2018 tra i residenti che vogliono portare all’attenzione comunale le nostre problematiche, diverse dagli altri quartieri. Ora viene fatto tutto in funzione turistica ed è concentrato in alcune vie. È chiaro che in questo modo non si presta attenzione ai problemi dei residenti. Le varie amministrazioni si sono sempre disinteressate di Castello. Ogni problema viene “curato” con le transenne».

Villanova

Marco Masala presiede il comitato “Vivere a Villanova”, nato a dicembre 2022, che riunisce un centinaio di soci: «Il Comune pare dimenticarsi di noi e ci usa solo come sede di attività e della movida. I problemi? Viabilità caotica, strade devastate, mancanza di parcheggi, il malfunzionamento della raccolta differenziata; i turisti e i fruitori dei locali quasi non risentono di questi problemi, ma chi ci vive sì. Il coordinamento fa sì che non ci sentiamo più soli».

Cagliari è anche mia

Il comitato presieduto da Giovanni Dore, non è di quartiere: «La nostra associazione nasce da un gruppo Facebook e in seguito si è occupata di diversi temi; abbiamo convocato diversi esponenti di associazioni settoriali. Non ci poniamo limiti e vorremmo contribuire attivamente anche al dibattito politico».

