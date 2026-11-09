Centro storico chiuso per ferie 

I primi sono stati i negozi che vendono souvenir e artigianato sardo e poi, uno dopo l’altro, anche bar e ristoranti hanno spento le luci: tramontata la stagione turistica, il centro storico è chiuso per ferie. Delle circa cento attività commerciali aperte (d'estate) nel cuore della città, d'inverno resistono solo le quaranta boutique e botteghe di vicinato mentre tra le settanta legate alla somministrazione se ne contano poche decine con le serrande alzate. Secondo Confcommercio, «chiusure fisiologiche, che non superano i venti giorni, per consentire al personale il periodo di riposo» ma l'assenza di turnazione priva di servizi il quartiere e devitalizza le vie principali della città, assicurandole allo spopolamento, con ricadute sulla sicurezza urbana.

Sempre più orientate a servire il turismo, dice il responsabile Confcommercio Gallura, Nino Seu, «la peculiarità delle attività commerciali del centro è che d'inverno fanno i conti con margini ridotti e fanno fatica a tenere per 365 giorni all'anno». Ma, sostiene, «si tratta di una desertificazione commerciale a tempo che si distingue dall'emergenza che sta interessando quasi tutte le medie città». I dati, che saranno presentati, la prossima settimana, in occasione della Giornata delle chiavi, organizzata da Confcommercio in 122 città italiane per sensibilizzare i sindaci sul fenomeno, dice Seu, «per Olbia restituiscono numeri contenuti, a differenza di Sassari, per esempio, in cui si registra una situazione più preoccupante». Anzi, nel capoluogo della Gallura si rilevano segnali incoraggianti sulla destagionalizzazione: «Fino a qualche anno fa era impensabile trovare tutti i locali aperti fino a fine ottobre: a Olbia, la stagione si è decisamente allungata anche grazie a eventi e iniziative che hanno attirato la gente in centro».

Il comitato

«Riconosciamo il lavoro che si sta facendo ma crediamo che occorra una visione complessiva e di lungo periodo: il rilancio non può limitarsi agli eventi, deve passare attraverso un progetto condiviso e strumenti concreti per sostenere le attività che scelgono di rimanere aperte tutto l’anno», dice il presidente del Comitato centro storico, Torre Serra. Perché, conclude, «quando molte attività abbassano le serrande, le strade si svuotano e non è solo una questione di percezione, l’assenza di presenze contribuisce a creare reali condizioni di vulnerabilità».

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