Centro storico, battaglia sui tavolini 

Un altro anno di proroga per le concessioni di gazebo e tavolini all’aperto di bar e ristoranti, quelle rilasciate con iter semplificato durante la pandemia e con l’ampliamento della superficie esterna fino al 35% in più. L’emendamento di Fratelli d’Italia al Senato che dà vita a una sorta di “liberi tutti” fino al 31 dicembre 2024 lascia una scia di polemiche in città. Da una parte i residenti dei quartieri storici (Castello, Marina, Villanova e Stampace) che in una lettera indirizzata direttamente alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiedono che «il diritto alla salute dei residenti», compromesso dal rumore provocato da urla, schiamazzi e musica incontrollata sotto le loro case, «non venga calpestato ancora. Ci rivolgiamo a lei», scrivono, «le chiediamo di valutare un percorso di neutralizzazione di quel ddl». Dall’altra parte i gestori di bar, ristoranti e locali, respingono le accuse: «Aspettiamo di vedere nel dettaglio il documento», premette Emanuele Frongia, presidente della Fipe Confcommercio Sud Sardegna. «C’è un dialogo aperto tra Governo e la nostra associazione, per quello che trapela in questa fase non cambierà niente rispetto alla situazione attuale. Nel senso che si dovrebbe trattare della possibilità di prorogare le concessioni già rilasciate, con un piccolo risparmio economico e burocratico per i gestori. Nulla di più», prova a rassicurare il numero uno della Fipe.

L’attacco

Il ddl del Governo mira a puntellare un percorso che, venuto meno il presupposto dell’emergenza sanitaria, potrebbe essere scivoloso. Ecco perché i residenti delle zone più colpite dall’invasione dei tavolini all’aperto sono pronti a dare battaglia: «Abbiamo deciso di scrivere alla Meloni perché da tempo la situazione è diventata insostenibile. Ora questo ddl rischia di complicare una situazione già compromessa che mina ulteriormente il nostro diritto alla salute», tuona Adolfo Costa, presidente del comitato di Stampace. «Chi abita nei quartieri del centro storico, da tempo, viene massacrato con il rumore prodotto dalle aperture dei locali fino a tarda notte, dalla vendita di alcol a basso costo nei soliti negozi che tutti conoscono, dalla malamovida. Basta», dice ancora Costa, «il centro storico sta diventando invivibile». Il concetto lo ribadisce Salvatore Pusceddu, presidente del comitato “Rumore no grazie”. «Il rumore, che impedisce di dormire in maniera ripetuta, è la causa principale dei nostri problemi di salute. Non lo diciamo noi, lo dice l’Oms. La salute è un diritto incomprimibile, invece si pensa sempre e solo a garantire “vantaggi” a chi fa impresa economica», i ristoratori in questo caso, «dimenticandosi degli effetti negativi che una “liberalizzazione” delle concessioni dei tavolini procura».

«Non siamo noi»

Non è la prima volta, si sa, che dehors e tavolini accendono lo scontro tra residenti e ristoratori. «Abbiamo sempre avuto un atteggiamento costruttivo e collaborativo con i residenti e continueremo ad averlo», spiega Fabio Mirigliani, titolare di diversi locali e ristoranti in Marina. «Il ddl prova solo a fissare un criterio che in altre città, vedi Firenze, è già operativo: ovvero, le concessioni sono pluriennali, mentre a Cagliari il regolamento prevede che debbano rinnovare ogni anno. Detto questo, una proroga di un anno», senza nuove autorizzazioni, come quella che intende garantire il ddl concorrenza, «non significa una invasione di tavolini. Perché resterebbero gli stessi». Non solo. «I locali sono un presidio di legalità per i quartieri, un “antidoto” contro la malamovida. Basta ricordare, per esempio, che cosa era piazza Santo Sepolcro prima che l’emergenza Covid liberasse quelle concessioni in spazi esterni che prima non c’erano: un ritrovo di giovani e non che consumavano alcol, droghe, e urlavano fino a notte fonda».

