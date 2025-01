Centro storico, 50 anni di trasformazioni 

I vecchi ripetono che Oristano di ieri era un’altra cosa, più genuina. La solita struggente nostalgia canaglia, forse. I giovani, che hanno già girato mezzo mondo, sorridono; pensano più a Londra e Bali che alla nuovissima piazza Manno. Le fotografie degli anni ‘50/’60 del Novecento che arricchiscono il bel libro “Oristano, viaggio fotografico dal 1800 ad oggi” (editrice S’Alvure) corredate dai testi dell’eterno Peppetto Pau aiutano a testimoniare la trasformazione della città.

I gusti

Sui gusti non si discute, la varietà è direttamente proporzionale alla ricchezza della fantasia ma che sia una città che ha smesso il costume per la minigonna è sicuro. Per il vulcanico Filippo Martinez meglio il bianco e nero del costume, severo nella sua disarmante semplicità. Se i luoghi esprimono l’anima di una città bisogna chiedersi se e quanto il nuovo look disegnato in questi ultimi anni dall’Amministrazione comunale, sfruttando il Pnrr, il rammendo delle periferie di Renzi e un Puc superato, abbia favorito l’anonimato delle case a schiera in danno del centro. I luoghi nelle foto di ieri e in quelle di oggi aiutano la riflessione.

Piazza Tre Palme

Nel cuore della città la piazza, in una fotografia del tempo in cui ancora le tre palme non avevano raggiunto la ragguardevole altezza e il quando palazzo Tola mostrava il parametro murario in pietra e cotto, era una bomboniera. Oggi le palme sono ridotte a due prossime alla fine, divorate dal Punteruolo. La pietra e il cotto sono sparite e, al pari del centro, è di mille colori.

Gli alberi

Con gli alberi, non solo le palme, è stato amore-odio, per Pau addirittura pura “fobia”. Un grande storico dell’arte, Giulio Carlo Argan, ricordava di Oristano specialmente il viale dei pioppi su tutta via Tirso, «una galleria di verde», sottolineava Peppetto Pau parlando dei tagli di via Cagliari, delle palme di piazza Roma, di via Mazzini; «Rimpianto di verde e di giorni che non sono più, rimpianto di alberi che si vogliono eliminare». Oggi il verde dovrebbe essere tutelato; la motosega in pensione ma i parassiti lavorano e in 10 anni hanno fatto fuori 400 palme.

Piazza Manno

Porta a Mare o piazza Manno o anche “piazza dei se”. Se il palazzo giudicale occupasse ancora l’area delle vecchie carceri, se la torre di San Filippo si ergesse, se e ancora se: ipotesi di una Oristano che non c’è più. «La follia degli oristanesi ha distrutto tutto. Poche città hanno avuto nell’Isola una storia suadente e infelice come Oristano. Piazza Manno – continuava Pau – è una delle rare oasi verdi». Il verde all’incirca è quello di 70 anni fa, la piazza è cambiata ma non stravolta. Anzi senza auto (per ora) ha più luce e senza alcuni orpelli dozzinali e un pavimento terribile è una bella piazza. Diversa, elegante. Quel che è andato distrutto non si può certo recuperare ma la città ha recuperato uno spazio importante che con il riutilizzo delle ex carceri da parte del Demanio acquisterà la sua giusta dignità. Delle piazze rifatte (Ungheria-stazione ferroviaria e piazza Mariano) “Porta a mari” ha tre marce in più. Con tutti i se, i rimpianti e i ricordi di altre stagioni, la foto di oggi per una volta colora il bianco e nero di ieri.

