Centro sportivo, scontro sulla gestione 

È scontro aperto a Quartucciu sulla decisione della Giunta comunale di affidare per dieci anni il centro polivalente Raffaele Piras a un raggruppamento di quattro società sportive. I gruppi consiliari di opposizione “Quartucciu nel cuore” e il gruppo misto non hanno partecipato al voto, denunciando presunte irregolarità e criticando duramente la Giunta.

«Per dieci anni il centro sarà sottratto alla collettività e alle associazioni locali, affidato gratuitamente a soggetti esterni», attaccano i capigruppo Michela Vacca e Franco Paderi. Il progetto prevede un investimento privato di 1,6 milioni di euro da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese formato da quattro società sportive: Easy Tennis, Quartu Asd, Escolinha di tecnica individuale e Selargius Padel. di Easy Tennis, Quartu Asd, Escolinha di tecnica individuale e Selargius Padel, per la riqualificazione e la gestione della struttura.

Le criticità

Secondo l’opposizione, la procedura di selezione presenterebbe criticità. «Una corretta amministrazione dovrebbe privilegiare qualità e innovazione, ma in questo caso il massimo punteggio è stato assegnato solo all’impegno finanziario, senza una reale verifica di congruità. Chi ha proposto di spendere di più ha prevalso, mentre la qualità del progetto è stata quasi ignorata», spiegano i consiglieri.

Oltre a contestare la mancanza di trasparenza, i gruppi di minoranza sottolineano l’assenza di opere di mitigazione «per mascherare l’area a parcheggio o proposte di riqualificazione del perimetro murario per aprire nuove visuali. L’innovazione sta nei tre campi da padel coperti che, a ben vedere, sono funzionali al massimo profitto dell’investitore», incalzano ancora i consiglieri che evidenziano come sotto il profilo sociale, non vi siano clausole assunzionali per il personale locale, per l’uso gratuito della struttura in alcune fasce orarie per i residenti o tariffe calmierate. «Non è una garanzia lo sconto del 30% previsto per i residenti se a monte non vengono imposte tariffe fisse. La Giunta dimentica che il centro è stato costruito e manutenuto con i soldi dei contribuenti».

La manutenzione

L’assessore al patrimonio Carlo Secci è inoltre accusato di leggerezza nella gestione del progetto. Secondo l’opposizione, la Giunta non avrebbe tenuto conto del recente investimento di 200mila euro per la manutenzione del campo in erba, ora reso economicamente insostenibile. «L’elevato costo di gestione del campo, ammesso dalla stessa amministrazione, dimostra l’incapacità di valorizzare le associazioni locali e l’ennesimo sperpero di denaro pubblico».

