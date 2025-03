Centro sportivo, l’affidamento non si ferma 

Il passaggio di consegne - fra attuali gestori e la nuova cordata di società vincitrice del bando comunale - è previsto a giorni. Una nuova gestione per il centro sportivo polivalente “Raffaele Piras” di Quartucciu, in attesa della sentenza del Tar al quale si è rivolta una delle società che ha partecipato al bando per l’assegnazione dell’impianto. L’udienza è fissata per il 26 giugno, «sino a quella data il raggruppamento temporaneo di imprese non potrà fare gli investimenti previsti», precisa l’assessore al Patrimonio Carlo Secci, «una tutela per l’amministrazione ma anche per i privati». Scettici dall’opposizione: «Un controsenso».

La causa

Il ricorso era stato presentato dalla Poli Sport Center, arrivata terza, con una serie di contestazioni sulle valutazioni delle offerte progettuali proposte, e sulla graduatoria finale. Tutto al vaglio del Tar. Dunque per ora resta in piedi l’assegnazione decennale al raggruppamento di imprese vincitore del bando, composto da Easy Tennis, Quartu Asd, Escolinha di Tecnica Individuale e Selargius Padel. In ballo c’è un investimento di 1 milione e 600mila per il rilancio di campi da tennis, playground per il calcio a 5, e pista di atletica.

L’assegnazione verrà formalizzata probabilmente questa settimana, ma dalla minoranza c’è chi continua a storcere il naso. «L’assessore si deve preoccupare di tutelare unicamente l'amministrazione e non anche l'investitore privato», il commento di Michela Vacca, capogruppo di Quartucciu nel cuore. «Non si intuisce quale sia la norma che gli consente di posticipare i termini di esecuzione della concessione, considerato che la maggioranza in Consiglio ha votato per dichiarare l'interesse pubblico. Un controsenso: peraltro il progetto che dovrà essere realizzato continua ad essere privo dei contenuti minimi che consentono di attestare la qualità anche economica dell'intervento».

Il Comune

L’assessore Secci ribadisce l’importanza di procedere con l’assegnazione, anche perché è alle porte la scadenza dell’attuale gestione temporanea, prevista per oggi. «L’obiettivo è evitare di tenere il centro sportivo chiuso e quindi soggetto a vandali e incuria», spiega. Dal Municipio ovviamente sperano che il Tar non accolga il ricorso, e parta quell’operazione rilancio «che non sarebbe possibile realizzare con fondi comunali», sottolinea l’assessore. «Fra dieci anni avremo un impianto moderno con tutte le certificazioni a norma, poi si deciderà se prorogare la concessione e far pagare un canone, oppure procedere con un nuovo bando».

