Centro sportivo, la via d’accesso  è piena di buche  

Nuove lamentele sulle condizioni della strada non asfaltata che conduce al cancello d’ingresso del centro sportivo del campo d’aviazione (ex comparto 8) che ospita varie discipline ed è frequentato ogni giorno da numerosi atleti, molti dei quali giovanissimi. Quel tratto, proprio perché non asfaltato, ogni volta che piove diventa un vero e proprio acquitrino e le pozzanghere rimangono anche settimane prima che l’acqua si assorba. «Si formano avvallamenti che rendono faticoso l’ingresso in auto, e andarci a piedi il giorno dopo un acquazzone è impossibile perché c’è tanto fango», dice Fabiana Vacca, mamma di una giovane atleta. «Stiamo ancora aspettando la promessa del Comune di asfaltare questo tratto di strada», aggiunge Donatella Melis, anche lei madre di un ragazzo che frequenta il centro sportivo, «si tratta di renderlo agibile, non possiamo continuare a fare zigzag tra le pozzanghere».

