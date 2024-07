Centro sportivo in gestione per 20 anni 

Dopo anni di bandi e progetti a singhiozzo, il futuro del centro polifunzionale Raffaele Piras in via Delle Serre sembra ormai deciso. Un’unica società è stata scelta per gestire tutta la struttura per i prossimi vent’anni, promettendo un decisivo rilancio. Ad aver presentato domanda e progetto sono stati in cinque, ma solo quello di un raggruppamento temporaneo di imprese è stato considerato idoneo. Ora però l’ultima parola spetta al Consiglio comunale.

Cosa succede

«Il progetto prevede una concessione per 20 anni a fronte di investimenti calendarizzati con un cronoprogramma per un importo di 2 milioni di euro», spiega l’assessore al patrimonio Carlo Secci.Si inizia con il raddoppio dei parcheggi esterni, mentre all'interno ci saranno solamente percorsi pedonali con l’obiettivo di valorizzare le aree verdi. Nello spazio antistante il primo blocco di spogliatoi verranno realizzati tre campi da padel in parte coperti. Mentre il campo da calcio a 11 in erba, più volte oggetto di polemica, verrà sostituito da un campo sintetico di ultima generazione con tribuna coperta. Dal 1996, anno in cui è stato realizzato l’impianto sportivo, con i fondi statali erogati in occasione dei mondiali “Italia ’90”, il campo ha sempre avuto il manto in erba naturale, ma il più delle volte è stato inagibile a causa del maltempo.Mentre i campi da tennis verranno ripavimentati e avranno spalti coperti. Il campo polifunzionale verrà poi trasformato in campo da tennis.

Club house e accoglienza

«Tutti gli spogliatoi verranno ristrutturati e riqualificati energicamente», aggiunge Secci. La Club house diventerà un punto di ristoro con annessa palestra pesi. «Lo spazio verde lì davanti sarà una zona conviviale per i frequentatori della struttura. Attraverso questa modalità di concessione senza oneri per il Comune si avrà una struttura moderna ed efficiente senza uguali in tutto l’hinterland», evidenzia entusiasta l’esponente della Giunta Pisu.

La riqualficazione

L’impianto, riaperto nel 2021, è già stato oggetto di ristrutturazione da parte dell’amministrazione per una spesa di un milione di euro. I lavori, iniziati a luglio del 2019 avevano subito un rallentamento a causa della pandemia. Gli interventi avevano interessato il rifacimento della pista di atletica e l’acquisto delle attrezzature, il rifacimento del campo da calcio in erba con la nuova irrigazione, i servici igienici e le tribune, la ristrutturazione del campo a calcio a 5 e un nuovo impianto di illuminazione a led. E dopo 20 anni anche la Club House era stata messa a norma.

