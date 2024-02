Centro sociale: stanziati 50mila euro 

È arrivato il finanziamento per la realizzazione di un centro di aggregazione sociale a Villamar. Grazie ai 50mila euro erogati dal Gal Marmilla, il paese avrà presto un nuovo servizio: uno spazio ricreativo al coperto da destinare ad attività ludico-educative aperto ai cittadini. «Questo progetto è partito all’inizio della nostra legislatura – così l’assessore ai Gal per i finanziamenti che si sono fatti attendere a causa delle varie procedure burocratiche e che ora sono arrivati. Stiamo procedendo all’acquisto dei mobili e alla messa a norma della struttura scelta. Il passo successivo sarà quella di renderla fruibile ai cittadini». Il centro di aggregazione sociale sorgerà in via Roma. «Noi la immaginiamo come una struttura polivalente - conclude Mura – Il primo pensiero è stato verso gli anziani, dando loro una struttura che fosse un punto di ritrovo e un luogo dove poter frequentare dei corsi ma non chiudiamo le porte a nessuno». (f. c.)

