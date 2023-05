Centro sociale nell’ex colonia 

Continuano le azioni di difesa, valorizzazione e fruizione delle strutture pubbliche lungo la zona costiera di Arbus. Questa volta l’impegno del Comune e della parrocchia di San Sebastiano si sono concentrate verso la “Cappella della Madonnina”, realizzata sulla Costa Verde, sulla spiaggia di Gutturu 'e Flumini, dove per almeno vent’anni è stata celebrata la messa estiva, per i turisti e per i proprietari delle villette dei vicini villaggi. Chiusa ormai da tempo, ora il demanio marittimo l’assegna al Comune fino al mese di aprile del 2028.

La concessione

Lo scorso anno, col ritorno alla normalità post Covid, in tanti hanno lamentato la cappella chiusa e la messa celebrata all’aperto anche col maltempo. «Accogliendo le richieste dei cittadini e dei nostri ospiti - racconta il sindaco, Paolo Salis - ho chiesto al demanio marittimo di riavere la concessione dell’ampia sala, per tutti un luogo sacro, accanto alla colonia delle suore». A quel punto, la capitaneria di porto di Oristano ha inoltrato la richiesta del Comune al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. L’iter si è concluso nei giorni scorsi con la firma del comandante del porto di Oristano, Federico Pucci, e dal primo cittadino Paolo Salis, sull’atto di concessione dell”Ex colonia parrocchiale di Gutturu ‘e Flumini” per cinque anni. Tre i vincoli: la cappella dovrà essere utilizzata a scopo sociale, mai a fini di lucro, di eventuali danni alle persone e alle cose ne risponde l’assegnatario che dovrà attenersi alle prescrizioni degli enti interessati.

La riapertura

«Per ripartire già da quest’estate - dice Salis - trasferiremo la struttura alla chiesa di San Sebastiano, alle stesse condizioni imposte dal demanio. Un atto dovuto, considerato l’impegno che ci ha messo la chiesa per riavere il bene». La parrocchia, infatti, si è fatta carico di pagare le concessioni arretrate degli ultimi vent’anni. Una somma di circa 50 mila euro che il demanio, considerato l’uso di pubblica utilità, si è accontentato di una cifra simbolica, 12 mila euro. E per le stesse motivazioni, la nuova concessione è del tutto gratuita. «Celebrare la messa estiva - commenta il parroco, Daniele Porcu - in un luogo arredato con gli elementi essenziali per la celebrazione eucaristica è rispetto verso i tanti fedeli che l’hanno chiesto. Per l’aspetto strettamente sociale, le porte si apriranno a chi ne farà richiesta, nessuno escluso. Penso a un punto di appoggio dei bambini che trascorrono una giornata al mare, a incontri tenuti dal volontariato su tematiche diverse, anche alle associazioni che gestiscono i villaggi». Un vero e proprio saloncino parrocchiale disponibile tutto l’anno.