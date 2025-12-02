Centro sociale,  apre il cantiere 

Al centro di aggregazione sociale di via Napoli, punto di riferimento per le attività sociali, culturali, sportive e associative di Terralba e dei comuni limitrofi, sono iniziati interventi di riqualificazione generale che saranno conclusi entro la primavera del 2026.

L’annuncio è arrivato dal vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Andrea Grussu, che ha illustrato i dettagli di un progetto dal valore complessivo di un milione di euro, finanziato con risorse regionali. «Il centro – evidenzia Grussu - è da sempre il luogo dove la nostra comunità si incontra, nascono iniziative e dove si costruiscono relazioni. Per questo motivo siamo voluti intervenire al fine di preservarne la vocazione sociale ma che lo renda al tempo stesso più funzionale, accessibile e sostenibile».

Tra le opere principali previste, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’efficientamento energetico e la ristrutturazione completa della palestra, con nuovi servizi igienici e spogliatoi moderni.

«Questa struttura è per tutti molto importante – sottolinea il vicesindaco – considerato che è la sede di numerose associazioni locali ma è anche la casa della Livas e la sede dell’Ascot; servizi che richiedono spazi più accoglienti e funzionali, soprattutto in una fase di emergenza come questa dove i cittadini ne usufruiscono in maniera importante considerata la carenza dei medici di famiglia e le numerose persone che si rivolgono per ricevere l’assistenza di base. Attività che potranno così svolgersi in ambienti più sicuri e confortevoli». ( s. c. )

