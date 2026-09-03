Centro servizi, tre milioni per la rinascita 

Tre milioni circa per riqualificare il Centro servizi della zona industriale di Selargius, mai inaugurato e chiuso da sempre, preso di mira da tempo da vandali e incendiari. Le ultime risorse sono state stanziate con una variazione di bilancio, fondi comunali e in parte regionali, e i lavori - compresa la videosorveglianza per evitare nuovi furti e incendi - sono in programma il prossimo anno. «Diventerà un centro di interesse regionale», assicura il sindaco Gigi Concu.

Incompiuta

La costruzione del centro - distribuito in quattro blocchi - era iniziata alla fine degli anni ’90. Oltre vent’anni di lavori, costati poco più di 7 milioni di euro in gran parte finanziati dalla Regione, per un’opera mai utilizzata finora. All’interno - almeno questo prevedevano gli accordi iniziali - uffici postali, sportelli bancari, sale congressi, un ristorante-bar. Ma anche una mensa aziendale e un presidio medico. In progetto anche sale espositive per gli artigiani locali, e uffici per la consulenza aziendale e fiscale.Destinazione rimasta sulla carta. Nel frattempo il centro è rimasto sempre chiuso - a parte qualche spazio concesso al vecchio consorzio che gestiva l’igiene urbana.

La minoranza

«Finalmente, dopo quattro anni, si torna a parlare del Centro servizi», commenta il consigliere Franco Camba dai banchi della minoranza. «Fin dall’inizio della consiliatura, la minoranza ha chiesto che fosse riservata una particolare attenzione a quest’area produttiva». Nella zona industriale - aggiunge il consigliere - «operano oggi oltre 250 imprese. Il recupero del Centro può rappresentare un primo passo importante, purché non si riduca all’ennesimo intervento edilizio privo di una visione. Piuttosto», sottolinea, «il rilancio deve partire anche dalla viabilità, tema più volte sollevato dal compianto presidente della Zais Rodolfo Monaco, che aveva indicato con chiarezza la necessità di migliorare l’accessibilità e i collegamenti dell’intera zona».

Il sindaco

«Abbiamo appena concluso i lavori nel corpo C, va fatta una manutenzione generale, oltre alla sostituzione degli impianti di climatizzazione ormai obsoleti», dice il sindaco. Interventi per rendere il polo della zona industriale più moderno e allo stesso tempo ridurre per il futuro i costi di gestione. «Poi procederemo con studi e bandi per una gestione sovracomunale – conclude Concu – soluzione che ci consentirebbe anche di trasformare il centro in un indotto economico per gli imprenditori della nostra zona industriale e di tutto il territorio, magari anche con spazi per la ristorazione».

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