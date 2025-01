Centro servizi mai nato: «Una vergogna» 

C’è chi lo definisce una «cattedrale nel deserto», altri «un’eterna incompiuta». Certo è che il centro servizi della zona industriale di Selargius - pensato e finanziato per gli imprenditori che lavorano oltre la strada statale 554 - dopo quindici anni è ancora chiuso. La costruzione del centro, distribuito in quattro blocchi, era iniziata alla fine degli anni ’90. Oltre vent’anni di lavori, costati poco più di 5 milioni di euro in gran parte finanziati dalla Regione, per un’opera mai utilizzata finora, a parte alcuni locali riservati per diversi anni agli uffici di Campidano ambiente. All’interno - almeno questo prevedevano gli accordi iniziali - uffici postali, sportelli bancari, sale congressi, un ristorante-bar. Ma anche una tabaccheria, una mensa aziendale e un presidio medico. Previste in progetto delle sale espositive pensate come vetrina per gli artigiani locali, e uffici per la consulenza aziendale e fiscale.

Gli intoppi

L’ultimo finanziamento - stanziato durante la scorsa consiliatura - è di 400mila euro, destinato al completamento. «I lavori sono concentrati nel corpo C», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas, «al momento fermi per una perizia tecnica richiesta in corso d’opera. A breve riprenderanno e si spera verranno conclusi entro fine anno.Il futuro è tutto da decidere. «Sicuramente si andrà a rivedere le finalità individuate anni fa, ridisegnando gli spazi del nostro centro servizi e rendendoli rispondenti alle esigenze attuali», sottolinea il sindaco Gigi Concu. Il riferimento è all’ufficio postale e allo sportello bancario, insieme alle sale espositive. «L’obiettivo dell’amministrazione è ospitare attività che creino un indotto importante anche per gli operatori della zona industriale e per tutto il territorio: resteranno il centro congressi e la mensa, e ci saranno spazi per i nostri imprenditori. Una volta completati gli ultimi lavori si farà un bando e la Giunta darà gli indirizzi, anche magari ricorrendo a uno studio preliminare».

Le proteste

Gli imprenditori della zona hanno finito la pazienza: «In questi anni si è solo perso tempo, ci serve la sala congressi, così come il resto del centro che è stato finanziato per dare servizi a noi imprenditori», ricorda Rodolfo Monaco dell’associazione Zais a cui hanno aderito diversi industriali della zona. «Vederlo ancora chiuso e in queste condizioni è una vergogna: ricordo al sindaco che la struttura è destinata anche ai comuni di Monserrato, Settimo e Quartucciu, e tutti insieme dobbiamo ragionare sul suo futuro».

