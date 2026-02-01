VaiOnline
Selargius.
01 febbraio 2026 alle 01:02

Centro servizi, lavori in dirittura d’arrivo 

Lavori al rush finale nel Centro servizi, compreso il problema di un allaccio elettrico nella struttura della zona industriale che finalmente Comune di Selargius e Enel stanno risolvendo.

Una svolta attesa da anni dagli imprenditori che lavorano oltre la 554. La costruzione del centro - distribuito in quattro blocchi - era iniziata alla fine degli anni ’90. Oltre vent’anni di lavori, costati poco più di 5 milioni di euro in gran parte finanziati dalla Regione, per un’opera mai utilizzata finora, a parte alcuni locali riservati per diversi anni agli uffici di Campidano ambiente. All’interno - almeno questo prevedevano gli accordi iniziali - uffici postali, sportelli bancari, sale congressi, un ristorante-bar. Ma anche una tabaccheria, una mensa aziendale e un presidio medico. Previste in progetto delle sale espositive pensate come vetrina per gli artigiani locali, e uffici per la consulenza aziendale e fiscale.

L’ultima proposta lanciata dal consorzio di imprenditori, Zais, è «trasformare il centro servizi in un polo di formazione e innovazione produttiva, aperto alle imprese, alle scuole tecniche e ai giovani che desiderano avvicinarsi ai mestieri artigiani e industriali. E allo stesso tempo una vetrina stabile dei prodotti “Made in Selargius”, collegando le aziende locali con il mercato regionale e con quello globale». Il Comune pochi mesi fa aveva assicurato l’impegno per un rilancio della struttura: «Appena completata la manutenzione di tutto il centro servizi», le parole del sindaco Gigi Concu, «incontreremo gli imprenditori e faremo un bando per affidare la gestione».

