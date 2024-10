Centro servizi e parco dimenticati 

Le ampie vetrate lasciano poco spazio all’immaginazione. A due anni di distanza dal completamento dell’intervento di riqualificazione, quello che sarebbe dovuto diventare un moderno centro polifunzionale all’ingresso orientale della città, è ancora una scatola vuota.

Abbandono

Sfumato il progetto, annunciato nel 2017 dall’allora Giunta Tendas, di affidare in concessione ai privati sia l’area verde che il locale attiguo, in via Solferino l’immagine è desolante: immobile chiuso e parco Brigata Sassari in balia degli incivili. Gli operai hanno lasciato il cantiere da un pezzo e perfino gli allacci alle reti sono stati completati, mentre a giorni dovrebbe essere definita l’acquisizione al patrimonio. Resta da chiarire la destinazione d’uso della sala. «Una delle ipotesi - osserva l’assessore alla Cultura, Luca Faedda - è di darla in affidamento alla Fondazione Oristano per realizzare un’area espositiva o per la convegnistica».

L’intervento

L’intervento da 750mila euro rientra nel corposo piano Oristano Est. «Il progetto per la riqualificazione dell’accessibilità al Parco di via Solferino e l’edificazione del nuovo Centro servizi si configura come una straordinaria occasione di rigenerazione urbana e ricucitura di tutta l’area limitrofa - si legge nella relazione tecnico illustrativa che accompagna la progettazione redatta nel 2017 - L’attuale condizione di fatiscenza dell’edifico prospiciente il parco su strada, e il conseguente anonimato dell’area verde retrostante, non rendono giustizia alla potenzialità espressiva di questo misurato vuoto urbano, allo stesso tempo domestico e pubblico». I lavori, affidati nel 2019, erano partiti solo un anno e mezzo più tardi a causa di una controversia giudiziaria che aveva costretto il Comune a ridimensionare il progetto originario.

Addio privati

La gestione del centro servizi e dell’area verde era stata affidata all’associazione Streetbox che prevedeva di realizzare uno spazio giochi per bambini, un’area fitness, un campo di calcio a 3 e un “family bar”. A condizione, però, che i lavori fossero completati entro il 2020. «Purtroppo non si sono verificate le condizioni per portare avanti l’iniziativa», conferma l’allora rappresentante dell’associazione Mauro Caboni. E il parco Brigata Sassari è rimasto immutato: con la rete dell’area cani divelta in più punti, lo scheletro di due giochi ormai vandalizzati, un cartello abbattuto e i contenitori dei rifiuti che spesso si trasformano in piccole discariche. L’ultimo intervento di bonifica è di pochi giorni fa, ma l’immagine di «tassello verde» descritta nel progetto è lontana.

