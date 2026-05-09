Centro servizi, conta dei danni dopo il rogo 

Al via la stima dei danni dopo l’incendio nel centro servizi della zona industriale di Selargius. Il Comune ha avviato la procedura per affidare l’incarico, compreso quello per la progettazione dei lavori.

«Il corpo A del centro servizi è stato oggetto, in un primo momento, di un furto di rame riguardante gli impianti elettrici e, successivamente, di un incendio che ha ulteriormente compromesso lo stato dei luoghi e delle infrastrutture», viene ricordato nel documento. Da qui la decisione di «procedere con urgenza agli interventi di ripristino degli impianti elettrici e delle parti danneggiate, al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità della struttura». Si parte dalla «valutazione complessiva dei danni subiti, procedendo all’affidamento di apposito incarico di stima del danno», per poi ricorrere «all’eventuale affidamento del servizio opzionale di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori di ripristino degli impianti». (f. l.)

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