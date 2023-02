«Centro senza parcheggi» 

Una gestione del centro storico distaccata dalla realtà e una soppressione selvaggia dei parcheggi che per i residenti sono diventati un miraggio e per le attività commerciali una delle leve per abbassare le serrande. È il rimprovero mosso all'amministrazione comunale dal Comitato Centro storico che si è riunito per fare il punto sulla recente chiusura degli stalli del parcheggio Le Piramidi, ultimo atto, in ordine di tempo, dell’opera di riduzione dei posti auto.

«Nessuna spiegazione»

Vani i tentativi dei residenti di capire il motivo dell'annullamento del bando con cui erano già stati inseriti in graduatoria per l'ottenimento dello stallo. Aspo, società in house che gestisce i parcheggi, ha comunicato agli aspiranti abbonati di aver applicato il punto 15 dell'avviso della manifestazione d'interesse, che prevede la sospensione a discrezione dell'ente, in accordo con l'amministrazione comunale, la quale, contattata dal Comitato, non ha dato riscontro. Stando a quanto riferiscono i residenti, all'origine della chiusura del parcheggio ci sarebbe una questione di sicurezza messa a rischio da infiltrazioni.

Presente all'assemblea, il consigliere di minoranza del gruppo Liberi insieme, Eugenio Carbini, che assicura «di chiedere spiegazioni, già lunedì, alla struttura comunale competente e di fare una richiesta di accesso agli atti». E propone al Comitato Centro storico di portare la questione all'attenzione del Consiglio comunale o con la richiesta di una convocazione in seduta aperta o con un'interpellanza. Sulla problematica dei parcheggi in centro, il Comitato chiede a Carbini di interloquire con il mobility manager del Comune, Sergio Usai, per poter consultare la city park map e capire se nella distribuzione dei posti auto è stata rispettata la normativa europea. Secondo il Comitato, nel giro di cinque anni, i parcheggi, tra strisce bianche e blu, sono stati dimezzati, tra cui 80 a ridosso del lungomare, quelli dietro la stazione ferroviaria Olbia centro, in via Regina Elena, via Sassari, via Acquedotto, via Lamarmora, via Nuova e via Fausania. Eliminati gli stalli gratuiti in Corso Umberto, gli unici esistenti (a pagamento) sono Bardanzellu, Stazione, che va lasciato libero il martedì per il mercato, e via Nanni, oltre quelli liberi al Molo brin e con disco orario in via Genova.