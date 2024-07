Centro salute mentale, due spettacoli finali 

Proseguono in città e in Planargia le iniziative del Rotary club Bosa presieduto da Roberto Deiana, impegnato nel progetto di carattere inclusivo “Liberi FinalMente”, rivolto agli utenti del Centro di salute mentale. Si tratta di un laboratorio teatrale con le lezioni dell’associazione Elighlandeteatro di Scano di Montiferro. Le rappresentazioni conclusive si terranno sabato 13 a Bosa marina, nel piazzale Passino, e sabato 20 nel centro polivalente di Tinnura. Nel frattempo però vanno avanti anche le escursioni. In Barbagia si è visitato il museo della seta e scoperto il centro storico di Orgosolo; a Nuoro tappa al Museo del costume. Nell’Oristanese visita al museo “Marongiu” di Cabras e nel pomeriggio alle antiche Terme romane di Fordongianus, testimonianza della maestria ingegneristica e architettonica degli antichi Romani.

