Centro salute mentale con l’organico all’osso: si rischia la chiusura 

A breve arriverà la pensione del responsabile del reparto e nessuna figura professionale sembra al momento predisposta alla sostituzione. A rischio il Centro salute mentale (Csm) dell’ospedale Santa Barbara di Iglesias, un servizio con a carico quasi 2 mila pazienti.

Mattone dopo mattone continua a sgretolarsi la sanità pubblica che per decenni ha rappresentato il diritto alla salute di un intero territorio. Un crollo inesorabile, senza una parvenza di soluzione. Nello scorso Consiglio comunale il gruppo consiliare del Pd per scongiurare la perdita di un servizio fondamentale, ha avanzato l’ipotesi di creare un tavolo tecnico permanente, l’istituzione di una consulta sulla sanità cittadina. «Abbiamo inteso contrastare la paventata chiusura del Csm rendendo visibile il servizio che svolge quotidianamente al territorio. - si legge in un comunicato del partito - La consapevolezza che i disturbi mentali sono tragicamente in aumento a fronte della paradossale chiusura, ha portato anche alla richiesta di un Consiglio comunale da tenersi in loco, davanti agli invisibili, perché l’intera città possa essere messa a conoscenza di questa realtà».

Per Gino Cadeddu, della segreteria del Pd si tratta di una situazione insostenibile: «Perché le migliaia di utenti in carico al servizio del territorio iglesiente cominciano a rivolgersi a quello di Carbonia - spiega - che non potrà sostenere tutto il lavoro». Per Efisio Aresti segretario territoriale della Uil Fpl non esiste quell’impegno da parte della politica regionale per cercare di risolvere le molteplici criticità: «Bisogna dare la possibilità di sostituire le figure che stanno andando in pensione» .

