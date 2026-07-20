Centro, rimossi i gazebo fuorilegge 

Pochi minuti prima di mezzogiorno, in una giornata soffocata dal caldo, via Garibaldi sembra sospesa. Nessuno sfida l’afa per un caffè o un aperitivo all’aperto. I tavolini del Dalì Cafetìa aspettano clienti che non arrivano, ma è un’altra assenza a catturare lo sguardo: il gazebo che per tredici anni ha occupato lo spazio davanti al locale è sparito. Al suo posto sedie, tavoli e qualche ombrellone. È il primo effetto visibile dell’applicazione del nuovo regolamento comunale sui dehors. Dopo mesi di assestamento, la Polizia locale ha stretto i controlli.

I controlli

«Un agente ci ha detto che avevamo pochi giorni per smontare la struttura, altrimenti sarebbero scattate le sanzioni e avremmo rischiato perfino il ritiro della licenza», racconta la titolare, Celina Sanna. Quel dehor di tipo 2 era stato autorizzato per la prima volta nel 2013 e, a differenza di altre attività che dispongono di concessioni pluriennali, la sua autorizzazione veniva rinnovata di anno in anno. Quest’anno, però, il rinnovo non è arrivato. «Speravo di poter lavorare almeno durante l’estate, invece abbiamo dovuto adeguarci subito». Una decisione che pesa soprattutto nel pieno della stagione. «Faremo il possibile per recuperare, ma se gli incassi dovessero calare saremo costretti a lasciare a casa qualche dipendente», conclude la titolare.

La stessa scena si ritrova anche in piazza Tharros. Davanti al bar Futura sono spariti pedana e gazebo, sostituiti da tavolini e ombrelloni. In questo caso la struttura non rispettava le prescrizioni del regolamento e, nell’attesa di completare la nuova pratica, i gestori hanno scelto di affrontare l’estate senza copertura.

Le norme

Il regolamento, approvato dal Consiglio comunale dieci mesi fa, distingue due tipologie di dehor. Per quelli di tipo 1, più leggeri e privi di pedane, il termine per adeguarsi alle nuove prescrizioni era fissato in sei mesi ed è ormai scaduto. Più lungo, invece, il periodo transitorio previsto per i dehors di tipo 2: potranno restare fino alla scadenza delle concessioni in essere, ma entro due anni dovranno comunque sparire dal centro storico. È proprio qui che si inserisce il caso del Dalì Cafetìa. Le nuove norme sono finite anche davanti al Tar. A gennaio i giudici amministrativi hanno respinto la richiesta di sospenderne l’efficacia presentata da cinque esercenti, ritenendo che il periodo transitorio di due anni fosse sufficiente a evitare un danno grave e immediato. Il ricorso nel merito resta però ancora pendente.

I cambi

Nel frattempo il Comune ha già corretto alcuni aspetti del regolamento. Approvando una modifica, concordata con le associazioni di categoria, che elimina il limite rigido dei 30 metri quadrati introducendo superfici proporzionate alle dimensioni del locale e un ampliamento stagionale, dal 1° aprile al 31 ottobre. Via libera anche a una fascia aggiuntiva di 40 centimetri destinata alle fioriere. Cambiano le metrature, ma non il principio che ispira la riforma: nel centro storico i dehors strutturati sono destinati a diventare un ricordo.

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