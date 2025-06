Centro ricreativo estivo e gita nella Penisola 

Il Comune di Siniscola promuove varie iniziative rivolte ai ragazzi. In vista c’è la gita sociale e si possono già presentare le domande di partecipazione. L’iniziativa, promossa dal Servizio sociale, che fa capo all’assessora Angela Bulla, si rivolge ai nati tra il primo gennaio 2008 e il 31 dicembre 2011, e si svolgerà nella Penisola presumibilmente dall’8 all’11 luglio. Il numero massimo di partecipanti sarà compreso tra 25 e 30. In caso di richieste superiori alla disponibilità, verrà applicato il criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle domande all’ufficio Protocollo, con priorità ai residenti nel Comune di Siniscola. Solo in caso di posti vacanti si prenderanno in considerazione quelle dei ragazzi non residenti. Le domande vanno compilate su appositi moduli disponibili presso l’ufficio Servizi sociali o scaricabili dal sito del Comune, e presentate entro le ore 12 di lunedì 16 giugno.

Contestualmente, è stato attivato il Centro ricreativo estivo, che si terrà dal 30 giugno al 23 agosto. Il servizio sarà rivolto a 70 minori per turno, dai 6 ai 13 anni. Anche in questo caso le domande, scaricabili online o ritirabili presso l’ufficio Servizi Sociali, andranno consegnate entro le ore 14 di martedì 17 giugno, all’ufficio Protocollo o pec.

RIPRODUZIONE RISERVATA