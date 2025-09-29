VaiOnline
Busachi.
30 settembre 2025

Centro riabilitativo a rischio, Ares replica a Orrù sui posti letto 

Nel Barigadu resta alta la preoccupazione per le sorti della Comunità riabilitativa per malati psichiatrici che rischia di chiudere a fine anno, lasciando a casa 20 operatori e trasferendo in altre strutture 16 pazienti. Il motivo? Il mancato accreditamento da quando, 14 anni fa, è stata attivata. Pare che nessuno si sia mai accorto di questo “dettaglio” se non pochi giorni fa durante la preparazione della nuova gara d’appalto. E il sindaco Giovanni Orrù, ha interessato del problema l’Asl 5 e Regione. Tra le preoccupazioni di Orrù ovviamente anche quella dei posti letto che dalla comunità di Busachi verranno spostati nel Nord Sardegna secondo una decisione, a detta del sindaco, presa da Ares.

«È però del tutto errato affermare che Ares abbia “spostato posti letto”: l’Azienda non ha infatti alcun potere in materia. Gli accreditamenti dei cosiddetti “posti letto” rientrano nella competenza esclusiva dell’assessorato regionale alla Sanità, che procede sulla base della programmazione dei fabbisogni definita dalle Aziende sanitarie. Nel caso specifico, relativo all’appalto per la gestione – per conto della Asl 5 (e delle altre Asl interessate) – di una comunità riabilitativa in immobili pubblici, Ares sta curando la gara d’appalto e collabora attivamente con la stessa Asl 5 e con l’Assessorato per risolvere una problematica che ha origine molti addietro», precisano dall’Azienda regionale della salute. ( a. o. )

