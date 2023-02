Centro regionale trapianti, il caso arriva in Consiglio: «No al trasferimento» 

«Il trasferimento del Centro regionale trapianti deve essere evitato». Lo dicono le associazioni di volontariato e pure i consiglieri regionali del Pd. Lo sfratto del Crt, messo nero su bianco nella nota inviata dalla Asl di Cagliari - a firma del direttore generale Marcello Tidore - fa discutere anche la politica. Dopo la presa di posizione delle principali associazioni isolane (contrarie al trasloco in viale Trieste), e la richiesta urgente di un incontro con l’assessore alla Sanità, ora il caso arriva anche in Consiglio regionale. «Chiediamo quali siano le reali motivazioni e le necessità per spostare il Crt», si legge nell’interrogazione depositata dal Partito democratico. Due pagine fitte, in cui ripercorrono la storia del Centro e chiedono l’intervento del numero uno della Sanità.

L’interrogazione

«Vogliamo capire quali ragioni abbiano portato la Asl a decidere il trasferimento del Centro regionale trapianti nei locali di via Trieste», si legge nel documento con primo firmatario Piero Comandini e sottoscritto da Gianfranco Ganau, Salvatore Corrias, Roberto Deriu, Giuseppe Meloni, Cesare Moriconi, Rossella Pinna e Valter Piscedda. «L’ospedale Binaghi ha tutti i requisiti necessari per continuare a garantire, in maniera ottimale, la delicata e importante attività del Crt anche in relazione alla presenza presso lo stesso presidio ospedaliero dei laboratori di Immunogenetica, nonché del Registro dei donatori di midollo osseo, le cui attività sono sotto il controllo dello stesso Centro. La cui sede oltretutto è stabilita da apposita delibera». La numero 38/29 dell’8 agosto 2017, che al punto 2 dell’allegato indica il presidio di via Is Guadazzonis. Dove di fatto opera il Crt da trent’anni.

Associazioni in rivolta

«Inaccettabile, non si può trattare una struttura d’eccellenza e preziosa per tutta la Sardegna come fosse l’ultimo degli ambulatori periferici», protesta Pino Argiolas, presidente regionale della Prometeo Aitf, Associazione italiana trapiantati di organo. Al suo fianco ci sono anche l’Aido e l’associazione Elisa Deiana: unite nel contestare il trasferimento forzato negli ambulatori di viale Trieste. «Apprezzo la riorganizzazione degli spazi decisa dalla Asl e il rientro del Centro donna al Binaghi, realtà certamente importante, ma questo non può avvenire a scapito del Crt», ribadisce Argiolas. E non bastano neanche le rassicurazioni dell’Asl che parla di locali «ristrutturati, con sei stanze dotate di comfort, tre bagni una sala riunioni e servizio di vigilanza per la sicurezza d tutti gli operatori». Perché, replica lui, «ci risultano locali attualmente fatiscenti che necessitano di un’importante ristrutturazione».