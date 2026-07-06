Centro recapito, Poste tira dritto 

Se l'azienda ha deciso i Comuni nulla o quasi possono fare. Il braccio di ferro o presunto tale tra Poste Italiane, e i municipi di Lanusei, Tertenia, Arzana e Ilbono si è concluso con un vertice di fronte al prefetto Alessandra Nigro. Vittoria su tutta la linea per l’azienda.

Come annunciato, a partire da agosto il Centro di recapito di Tortolì accorperà presso la propria sede i presidi territoriali di Lanusei e Tertenia. Per Poste questo contribuirà a un ulteriore miglioramento del servizio per le famiglie e le imprese dell’intero territorio di competenza del Centro di Tortolì. «Non siamo soddisfatti, Poste ha deciso e non torna indietro, abbiamo solo richiesto e ottenuto che tra tre mesi ci sia un nuovo incontro per verificare se questa cosa funziona o non funziona, perché dal nostro punto di vista non funziona. Entro due settimane ci diranno se riescono ad aprire un pomeriggio a Lanusei. Ora ci vediamo con i sindaci per vedere come procedere». Precisa la posizione di Poste: «La nuova organizzazione migliorerà le tempistiche e le modalità del servizio di recapito grazie anche alla possibilità per i responsabili del Centro di Tortolì, di potenziare le capacità gestionali e organizzative funzionali alla qualità del servizio stesso».

Erano presenti i sindaci di Arzana Angelo Stochino, di Elini Vitale Pili, Tertenia con Giulio Murgia collegato da remoto, Giampietro Murru (Ilbono). Per Lanusei con Davide Burchi anche Bettina Pisanu. Imponente anche lo schieramento di forze messo in campo da Poste, con una decina di dirigenti.

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