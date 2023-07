Centro prelievi, esami su siero sospesi 

Ieri mattina al Poliambulatorio di Guspini è stato affisso un cartello per informare i pazienti che «per “motivi tecnici” da lunedì e sino a nuova data gli esami ematici su siero sono sospesi e verranno effettuati soltanto a Villacidro e a San Gavino», si legge nell’avviso.

«Sembra che Ares non abbia rinnovato per tempo la gara per la fornitura delle provette da siero e che queste mancherebbero in tutte le Asl per cui, in attesa della consegna prevista parrebbe per il 28, sono disponibili in quantità limitate solo in alcuni punti – spiega la consigliera regionale ed ex sindaca di Guspini Rossella Pinna dopo aver ricevuto le segnalazioni dei suoi concittadini –. Bontà loro, il disservizio dovrebbe risolversi entro la fine del mese».

Una nota della Asl conferma che «per motivi tecnici imprevedibili non dipendenti dalla Asl sono temporaneamente sospese le attività nei Centri prelievo del Poliambulatorio di Sanluri e di Guspini degli esami su siero, dove verranno garantiti esclusivamente gli esami microbiologici, esame urine, emocromo e test di coagulazione. L’azienda si scusa con gli utenti per il disagio. Si tratta di un inconveniente in alcun modo imputabile alla ASL del Medio Campidano». ( g. g. s. )

