Centro prelievi chiuso, visite sospese 

Centro prelievi chiuso, prestazioni specialistiche e infermieristiche sospese per la ristrutturazione del Poliambulatorio. Una situazione che da una decina di giorni sta creando forti difficoltà ai pazienti di Dolianova. Malumori e tensioni rimbalzate, inevitabilmente, all’interno del Consiglio comunale con l’ultima seduta segnata da un acceso diverbio tra il sindaco Ivan Piras e la consigliera di minoranza Stefania Frigau con il presidente dell’assemblea, Antonio Origa, costretto a chiudere la seduta.

In Aula

All’origine dell’alterco, l’interrogazione presentata da Frigau e dal collega Andrea Stocchino sul trasferimento dei servizi a Quartu Sant’Elena compresa la scelta del medico e la richiesta di esenzioni. «Non posso rispondere a un’interrogazione così generica e superficiale – ha detto il sindaco Piras – prima di agire occorre studiare».

«Non accetto lezioni da lei – ha replicato Frigau – la verità è che non sa cosa rispondere mentre i nostri pazienti, soprattutto i più fragili, devono fare i conti con pesanti disagi».

L’interrogazione

Nel documento della minoranza, si chiedevano chiarimenti sulla mancata individuazione di locali alternativi per garantire la continuità delle prestazioni e sulle azioni da adottare per il ripristino dei servizi. Domande che si fanno anche molti pazienti. In tanti si sono dovuti rivolgere a laboratori convenzionati e infermieri privati. Con costi aggiuntivi e orari impensabili: i primi prelievi si effettuano alle 6 del mattino. Tra le criticità segnalate, anche la tempestività dei referti. Se prima, con i servizi Asl, erano disponibili dopo poche ore dal prelievo ora bisogna attendere qualche giorno. Un problema per chi deve sostenere trasfusioni periodiche per le quali è necessario un quadro periodico dei valori di riferimento.

La Asl

Nei giorni scorsi, il sindaco Ivan Piras ha assicurato l’imminente ripristino dei servizi. La conferma arriva anche dal responsabile del Distretto “Quartu Sant’Elena Parteolla” della Asl di Cagliari Pier Paolo Pateri: «Nessuna interruzione dei servizi, si tratta solo di una sospensione temporanea – afferma Pateri – abbiamo avuto un intoppo nell’installazione della rete internet su cui viaggiano i dati ultrasensibili dei prelievi. Contiamo di attivarla a breve. Certo sarebbe stato meglio avere dei locali già pronti ma per far questo è necessario uno sforzo finanziario importante, non sostenibile in questo momento anche perché i lavori di ristrutturazione dureranno solo un anno. Si tratta di pazientare per un po’, Dolianova avrà in futuro una struttura all’avanguardia». Conferme anche sulla sede provvisoria per i prelievi: «Sarà ospitata nei nostri locali di Piazza Amendola, attualmente in uso all’Avis che ha mostrato grande disponibilità. Insieme ai prelievi saranno riattivati anche gli altri servizi infermieristici, compresi quelli a domicilio che, peraltro, non sono mai stati sospesi per chi aveva prenotato. I nostri infermieri, in caso di bisogno, si possono muovere anche da Quartu».

