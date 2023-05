Centro polivalente, raid teppistico 

Secondo la ricostruzione i vandali avrebbero sfondato i sanitari, ma anche plafoniere e persino le prese della corrente. Il raid vandalico sarebbe successo tempo addietro, forse addirittura due settimane fa, quando a pochi metri erano state montate le giostre. Proprio per questo nessuno si sarebbe accorto del baccano. Unico indizio: qualche residente aveva sentito odore di bruciato in quei giorni e proprio nella struttura si sono ritrovate tracce di un fuoco.

La storia dell’incompiuta di via Santa Suja è cominciata nel 2005, all'epoca della giunta di Gesuino Mattana, quando per la prima volta era stato pensato uno spazio sicuro capace di raccogliere i giovani sansperatini. A distanza di quasi 20 anni, il centro sembrava essere quasi pronto all'apertura. A dicembre era stata approvata la spesa di un altro mezzo milione, da aggiungersi ai quasi 900mila euro già investiti sullo stabile negli anni precedenti. A gennaio altri 50mila per compensare i rincari. C'era l'ok dei vigili del fuoco, secondo quanto dichiarato allora dal sindaco Madeddu, e la struttura sarebbe stata quasi pronta «a ospitare eventi sportivi e spettacoli». E ora? «Ora siamo tornati indietro», spiega il primo cittadino pensando ai danni.

Teppisti hanno devastato i bagni del centro sociale polivalente di via Santa Suja. «Danni per 40mila euro», spiega il sindaco Fabrizio Madeddu che, dopo aver scoperto dell'atto vandalico, si sfoga: «Inaccettabile, chiunque sia stato ha superato il segno. Abbiamo sporto denuncia».

Il centro

Il blitz

«La struttura era chiusa da gennaio», chiarisce il sindaco, «e addirittura alcuni ingressi erano murati, in particolare quelli che collegano il corpo aggiunto ancora in fase di costruzione alla struttura principale. Hanno sfondato uno di quei muri e sono entrati. Non ce ne siamo accorti prima perché dalla strada sembrava tutto a posto. Abbiamo notato una porta aperta soltanto lunedì scorso».

Le indagini

Martedì al centro sociale polivalente c'erano anche i carabinieri che sono impegnati nelle indagini. «Sono amareggiato», chiude il sindaco, «è un crimine insensato, non ci risulta abbiano nemmeno rubato nulla. Mi lascia basito che questi siano entrati con il solo intento di distruggere. Così non va proprio». E Intanto l'apertura si allontana di nuovo.

