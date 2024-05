Centro polisportivo, nessuno si fa avanti 

Quella del centro polisportivo di Santa Suja, a San Sperate, sembrava essere una storia di rinascita, con un progetto di finanza da 750mila euro e l’idea di un polo capace di rilanciarsi, decenni dopo la sua apertura, con impianti rinnovati e nuova attrattiva. Ora quel sogno deve subire una battuta d'arresto: da quanto si evince dalla determinazione comunale, il project financing è stato “infruttuoso”. Dal Comune fanno sapere che non si è fatta avanti nemmeno la ditta che aveva presentato il primo progetto: solo un’associazione avrebbe fatto il sopralluogo obbligatorio, ma anche questa non avrebbe poi consegnato tutto il materiale.

Cosa c’è

Il centro polisportivo a oggi ospita le piscine, i campi da calcio e calcetto, una pista d'atletica e campi da tennis. Si tratta di una struttura imponente che all’interno ha anche un bar. Il centro era stato affidato alla società cooperativa Cps nei primi anni 2000. Nel 2016, durante la giunta firmata Enrico Collu c’era stata una proroga. A oggi è ancora la Cps a occuparsi del centro. «Definire una scadenza precisa con l’evoluzione normativa e situazioni accavallate negli anni, pandemia compresa, non è semplice», aveva spiegato Collu: «La cooperativa Cps ha saputo resistere anche a queste problematiche e a presentare un progetto di finanza che è pur sempre una gara a evidenza pubblica». Ora il project che prometteva la riqualificazione e nuova sistemazione degli spazi esterni si è arenato.

Zero concorrenti

L’unico operatore economico che ha aderito alla proposta è la Stone peach sport asd. Sarebbe “del tutto assente”, però, parte della documentazione: pertanto è stato inapplicabile anche il “soccorso istruttorio”.

A risaltare però è un'assenza eccellente: quella della Cmp, che pur avendo proposto il progetto e avendo quindi diritto a presentare una controfferta qualora un’altra realtà avesse proposto un progetto più conveniente non ha partecipato alla gara. La partecipazione alla gara è obbligatoria anche per il soggetto proponente. Le motivazioni dietro alla scelta di non partecipare non si conoscono.

Sulla situazione non si esprimono né la maggioranza né la minoranza del Consiglio comunale: l’una e l’altra attendono il verbale di gara, quello con cui la commissione esterna spiega nel dettaglio le decisioni prese. Un segnale che indica come questa evoluzione abbia probabilmente lasciato sorpresi gli stessi amministratori.

