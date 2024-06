Centro polifunzionale di Ceramica, il campo sarà intitolato a Gigi Riva 

Il campo da calcio del Centro polifunzionale in località Ceramica, a Iglesias, sarà intitolato a Gigi Riva.Nel rettangolo di gioco si sono recentemente conclusi i lavori per la sistemazione del nuovo manto in erba sintetica e l’intera area è stata oggetto di interventi di riqualificazione. Nei giorni scorsi è avvenuto un sopralluogo da parte dei delegati della federazione calcistica per attivare le pratiche relative all’omologazione degli incontri di calcio a 11 della Lega nazionale dilettanti. L’inaugurazione ufficiale è prevista per settembre, quando l’impianto prenderà il nome dell’indimenticabile “Rombo di tuono”.

«Appena è venuto a mancare Gigi Riva – ha spiegato l’assessore allo Sport, Vito Spiga – ognuno in Consiglio comunale ha avuto lo stesso pensiero, ovvero quello di ricordare il campione in modo importante». A presentare ufficialmente la proposta in aula è stata la capogruppo del Pd, Franca Fara.

«Sono già state avviate tutte le pratiche amministrative per poter procedere con l’intitolazione», prosegue Spiga: «Abbiamo coinvolto anche la Provincia, perché l’impianto è di sua proprietà, anche se a gestirlo è il Comune».

