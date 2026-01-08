VaiOnline
Busachi.
09 gennaio 2026 alle 00:12

Centro polifunzionale a Santa Susanna  

A Busachi si accelera per la realizzazione del locale polifunzionale nel novenario campestre di Santa Susanna a pochi chilometri dal paese. Il Comune ha già consegnato i lavori per un’opera tanto attesa.

Al momento infatti manca uno spazio ampio che, in occasione della festa ma anche in altri periodi dell’anno, possa accogliere la popolazione e i visitatori che raggiungono la località campestre.

Si tratta di un progetto caldeggiato da tempo dalle Amministrazioni guidate dal sindaco Giovanni Orrù, che ha sempre creduto nell’iniziativa. Tempo fa il Comune aveva destinato 380mila euro per realizzare un locale di 200 metri quadri, capace di ospitare circa 180 persone. «La popolazione attende da tempo questo spazio che potrà essere concesso per cerimonie e iniziative» spiega il sindaco. «Quest’opera valorizzerà Busachi anche sotto il profilo turistico – aggiunge –Diventerà un punto di riferimento per i camminanti dei novenari». A Santa Susanna è presente il villaggio campestre con la chiesa del 1200, che custodisce diversi affreschi. «Per vedere realizzata quest’opera ci sono voluti sette anni, una variante al Piano particolareggiato e l’ok della Regione». ( a.o. )

