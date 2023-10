Centro pilota della ceramica, sì al progetto 

Il Centro pilota della ceramica si fa bello, ma per il momento a vedere la luce sarà solo il primo lotto del progetto, quello che riguarda l'esterno, la zona espositiva e i bagni: i laboratori, che fanno parte del secondo lotto, non hanno copertura finanziaria.

La gestazione del progetto è cominciata nel 2015, quando il Comune (prima giunta Puddu) partecipa a un bando regionale che finanzia la rifunzionalizzazione di strutture già esistenti. Ad aprile 2018 con un milione e 160mila euro a disposizione, il Comune firma la convenzione con la Regione: due mesi dopo arriva la Giunta Licheri, che stanzia un altro milione e nel 2021 affida ai progettisti il compito di ridisegnare il Centro pilota. Nel 2022 il progetto va in Regione per l'approvazione ma torna in Comune per delle criticità legate alla destinazione di alcune aree. Intanto la Giunta Licheri cade. Il 29 settembre scorso la nuova Giunta Puddu approva il progetto definitivo esecutivo: entro l'anno va fatto il bando e il primo lotto di lavori dovrà essere concluso entro il 2025.

Coinvolgimento

Dal 2015 il Centro pilota ha cessato le sue attività: poche, con la mostra mercato e i corsi, ma pur sempre un minimo di promozione la faceva. È quello che sostengono gli artigiani asseminesi che, per quanto entusiasti delle prospettive di rilancio, lamentano di non essere mai stati coinvolti prima della progettazione: lo dicono, per esempio Valter Usai e Maria Grazia Gaviani. Secondo Maurizio Nioi in tutto questo tempo il centro avrebbe dovuto continuare a svolgere la propria attività, mentre Gianni Deidda si aspetta l'apertura di una vera scuola della ceramica.

«Quando ci siamo insediati abbiamo fatto il possibile», spiega Francesco Murtas, assessore allo Sviluppo economico: «Abbiamo dovuto pressare i progettisti perché correggessero le criticità. Avevamo i giorni contati: il progetto andava approvato entro il 30 settembre, pena la perdita del finanziamento. A breve incontrerò artigiani e scuole per attivare corsi e istituire una scuola per ceramisti parificata».

Le opposizioni

Diego Corrias, ora consigliere di opposizione, è stato assessore alle Attività produttive in entrambe le giunte a guida M5s e ha seguito il progetto dal 2015: «Nata da appunti su un foglio, la visione di uno spazio che celebrasse la ceramica asseminese è diventata un progetto. Dopo la ricerca dei fondi e l’individuazione dei progettisti, vedere approvato l'ultimo tassello è emozionante. Non importa chi inaugurerà l'opera». Per Niside Muscas, consigliera di minoranza, «bisogna che i lavori partano urgentemente, serve un centro che sia punto nodale della trasmissione della nostra identità e la conoscenza del patrimonio. Abbiamo bisogno di nuovi artigiani: ne sono rimasti davvero pochi».

