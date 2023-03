Centro per minorenni, visita della garante 

Tappa a Selargius per la Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza della Città Metropolitana di Cagliari, Orsola Apice, che nei giorni scorsi ha visitato la Casa Padre Sergio, la struttura cittadina che ospita donne e minori in difficoltà e vittime di violenza.

«La decisione di visitare la Casa di Padre Sergio, gestita dalle Figlie della carità di San Vincenzo de’ Paoli, che accoglie madri con figli minori e gestanti minorenni provenienti da varie situazioni di disagio sociale o che hanno subito violenza, vuole essere un segno di vicinanza e sostegno a queste donne che hanno visto negati i loro diritti fondamentali, e in particolare ai bambini che loro malgrado subiscono maltrattamenti sia fisici che psicologici», le parole della Garante dopo la visita a nella casa famiglia di Selargius che da tempo è al completo.

«Assistere alla violenza si configura come un fattore di rischio non solo dal punto di vista psico-fisico ma anche relazionale», ha aggiunto Orsola Apice. «I piccoli esposti ripetutamente a modalità relazionali violente possono recepire l’uso della violenza nei rapporti affettivi come normale, e di conseguenza identificarli come relazioni di sopraffazione, incentrate su modalità aggressive e sull’esercizio del potere. La scuola», ha concluso la Garante per l’infanzia, «riveste un ruolo fondamentale nell’educare all’affettività e alla parità di genere ed è quindi necessario un cambiamento in questo senso nella scelta dei programmi scolastici».

