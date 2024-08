Centro per migranti, scontro in Consiglio 

Si accende la polemica sull’interrogazione, presentata dai consiglieri di minoranza Nicola Ennas e Angela Canargiu del gruppo "San Gavino al centro”, per avere informazioni sulla notizia di una possibile apertura di un centro di accoglienza straordinaria nell’ex asilo delle suore di via Foscolo, che potrebbe cambiare la sua destinazione d’uso e ospitare dai 60 ai 120 migranti. La richiesta di chiarimenti è stata presentata al protocollo del Comune ed era presente come punto all’ordine del giorno della conferenza dei capigruppo, ma non è stato inserito come punto da discutere nell’ultimo consiglio comunale.

I consiglieri

Per Nicola Ennas e Angela Canargiu, che già nella prima assemblea cittadina si erano dissociati dall’istituzione del presidente del consiglio non ritirando la scheda per la votazione, questo fatto è da considerare una mancanza di confronto nell’assemblea di rappresentanza dei cittadini: «Il punto presente all'ordine del giorno della conferenza dei capigruppo – rimarcano i due esponenti dell’opposizione - non è stato inserito all'ordine del giorno del consiglio comunale perché non abbiamo chiesto formalmente la risposta orale: si tratta di un mero cavillo in quanto in sede di capigruppo non è stato eccepito alcunché. Questo, a nostro avviso, è un atteggiamento molto rigido e che ci ha dato modo però di avere una risposta scritta che dà forma alle nostre, e non solo, preoccupazioni sulla possibile apertura di un centro di accoglienza straordinaria. Pare che non si possa esercitare la clausola di salvaguardia che ci ha visto in passato optare per una accoglienza davvero inclusiva con Sai, ex Sprar. Inoltre ogni ragionamento è rimandato al 30 agosto all’arrivo del nuovo prefetto di Cagliari».

Il sindaco

Ma per il sindaco Stefano Altea, che risponde per iscritto ai due consiglieri di minoranza, non bisogna creare allarmismi: «La notizia sull’imminente apertura di un centro di accoglienza straordinaria ad oggi non corrisponde al vero. Se dovesse concretizzarsi la reale possibilità di apertura di un Cas sarà certamente garantita la partecipazione popolare nelle forme più idonee. Inoltre ad oggi non sono state protocollate richieste relative all’immobile in oggetto. Ho incontrato il prefetto che ha evidenziato come allo stato attuale, stante i numeri in decrescita degli sbarchi, non sussiste la necessità di procedere alla messa a bando di nuove strutture di accoglienza. Fino alla durata del suo incarico (31 agosto 2024) e con il permanere dello stato di fatto, non vi sarà alcuna apertura di un Cas nel nostro Comune».Tuttavia Nicola Ennas e Angela Canargiu non ci stanno: «Siamo delusi e amareggiati della poca trasparenza e chiarezza del sindaco e – sostengono - della sua totale incapacità di comunicare e trasmettere sicurezza alla comunità. Abbiamo reiterato la richiesta con l'auspicio di un consiglio comunale aperto ai cittadini, ma poi è arrivata la risposta o meglio la non risposta alle nostre domande, che per noi ha avuto l'unico scopo di evitare il confronto pubblico».

RIPRODUZIONE RISERVATA