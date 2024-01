Centro per l’impiego in via Campioni  

Una nuova casa per i disoccupati della Trexenta e del Gerrei. Volgono al termine i lavori di manutenzione straordinaria dell’ex casa dello studente di via Campioni che si appresta a ospitare il centro dell’impiego. L’accordo di programma siglato tra l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (Aspal) e il Comune di Senorbì prevedeva il completamento delle opere necessarie all’apertura di un servizio indispensabile per l’intero territorio. Sono stati realizzati interventi per una spesa complessiva di 160.000 euro: 110.000 finanziati dall’Aspal e i restanti 50.000 stanziati dal bilancio comunale.

La sede del Centro per l’impiego da anni è ospitata in un ampio locale di un privato in via Carlo Sanna. Locali, anch’essi, che ora necessitano di restauro. Non potendo intervenire su immobili che non sono di proprietà comunale, la Giunta ha messo a disposizione l’edificio di via Campioni per attivare il servizio per i cittadini di Senorbì , Ballao , Barrali , Gesico , Goni , Guamaggiore , Guasila , Mandas , Nuraminis , Ortacesus , Pimentel , Samatzai , San Basilio , San Nicolò Gerrei , Sant’Andrea Frius , Selegas , Silius , Siurgus Donigala , Suelli e Villasalto .

