Centro per le imprese: l’attesa è finita 

Dopo oltre dieci anni di attese il Comune di Monastir inaugura oggi il nuovo Centro Servizi per lo sviluppo del territorio in via Genova 2. Un progetto avviato nel 2014 con un finanziamento regionale e affidato, dopo un concorso pubblico, alla ditta Edilizia Loi di Elmas. I lavori sono iniziati nel 2018 e si sono conclusi con i collaudi tra il 2022 e lo scorso anno. «Portiamo finalmente a compimento un percorso lungo e complesso iniziato nel 2013 con l’accordo di programma quadro Campidano Innov-Azioni. L’apertura del Centro non è solo il risultato di un investimento di oltre un milione di euro, ma rappresenta una scommessa sul futuro economico del nostro territorio», sottolinea la sindaca Paola Ugas.

La storia

Il Centro nasce da un finanziamento di 1 milione e 298 mila euro stanziato dalla Regione con l’obiettivo di offrire servizi alle imprese agroalimentari e dell’artigianato. Nel 2017 l’approvazione del progetto preliminare e l’anno dopo l’affidamento dei lavori. Tra varianti e rallentamenti, il collaudo principale risale al 2022, ma restavano ancora opere di completamento come rifiniture, tinteggiature e sistemazioni eseguite tra il 2023 e il 2024 grazie alle economie di spesa. Nel maggio dello scorso anno il Comune ha approvato il quadro economico finale e certificato la regolare esecuzione dell’opera. Da quel momento la struttura è risultata pronta all’uso. Il risultato è un edificio moderno, concepito per ospitare sportelli e servizi rivolti alle aziende che operano nel territorio di Monastir e nei Comuni limitrofi. «Il nostro obiettivo come amministrazione è favorire l’organizzazione di attività formative e di supporto alle imprese e di altre iniziative che saranno utili per lo sviluppo dell’attività» prosegue Ugas. Un iter lungo fatto di delibere, determine, proroghe e gare d’appalto, che però ha consegnato a Monastir una struttura finalmente pronta.

L’inaugurazione

Quello che era il “Centro servizi per il territorio” oggi diventerà, con il taglio del nastro in programma per le 17.30 il nuovo Centro servizi per le imprese: uno spazio pensato per organizzare attività promozionali, per assistere aziende e imprenditori, offrire consulenza, sportelli unici, occasioni di incontro . «Al suo interno troveranno spazio iniziative utili a chi lavora e investe sul territorio. A breve trasferiremo il servizio Tutor Amico, che al momento ha sede all’interno del Centro di Aggregazione Sociale di via Nazione, e il Centro Commerciale Naturale, una che sarà costituito» chiude la sindaca.