Centro per la famiglia, sì al cantiere di 400mila euro 

Il Centro per la famiglia di via Lanusei si prepara a cambiare volto. Il Comune di Oristano ha approvato il progetto esecutivo per rinnovare la struttura, con nuovi spazi, arredi e attrezzature. L’intervento vale 409.255 euro e sarà finanziato con le risorse del Programma regionale Sardegna Fesr 2021-2027.

Il Centro è un punto di riferimento per le famiglie del territorio: offre accoglienza, sostegno e accompagnamento ai nuclei con figli minori e alle famiglie che attraversano momenti di difficoltà o cambiamento. Tra le attività rientrano anche quelle legate all’affido e alle adozioni, in raccordo con i servizi sociali e sanitari del Plus. È proprio per migliorare la qualità di questi servizi che il progetto interviene sugli spazi.

Sono previsti nuovi ambienti e una riorganizzazione di quelli esistenti, insieme al rinnovo degli arredi e delle attrezzature tecniche e informatiche. Una parte dei lavori riguarderà anche gli impianti, con interventi sull’elettrico e la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Previsti inoltre adeguamenti per l’illuminazione di emergenza e la sicurezza antincendio. Sul piano economico, 220mila euro sono destinati ai lavori, mentre 58mila euro serviranno per arredi e forniture. Con l’approvazione del progetto esecutivo, firmato da David Raffaele Loy, il Comune punta quindi a rendere la struttura più funzionale ai servizi rivolti alle famiglie. ( m. g. )

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