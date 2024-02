Centro per i microchip e le sterilizzazioni 

Sarà inaugurato a breve il Centro per la microchippatura dei cani e la sterilizzazione dei gatti di Fluminimaggiore. L’hanno annunciato nei giorni scorsi gli amministratori comunali del centro ex minerario, dopo aver terminato i lavori di ristrutturazione del vecchio mattatoio nel rione Perd’e Fogu, dove è stato allestito l’ambulatorio veterinario. «Si tratta di un centro che abbiamo fortemente voluto – spiega Marco Cau, assessore comunale ai lavori pubblici e al bilancio – per avere un luogo idoneo allo svolgimento della sterilizzazione delle colonie feline e all’inoculazione dei microchip nei cani». Per la realizzazione del particolare ambulatorio l’amministrazione comunale ha stanziato circa 5 mila euro, provenienti dal bilancio dello stesso Comune. «L’intervento strutturale nei locali del vecchio mattatoio – precisa l’assessore comunale – sono stati portati avanti in economia, attraverso l’utilizzo degli operai assunti anche con i cantieri comunali». Nei prossimi giorni il Comune affiderà il nuovo Centro per la microchippatura dei cani e la sterilizzazione dei gatti all’Asl. «Attendiamo l’arrivo degli arredi – conclude Cau – poi provvederemo all’inaugurazione».

