Centro per anziani, lavori al via 

Per il titolo edilizio ormai è questioni di giorni, poi non resta che attendere l’apertura del cantiere.Con qualche mese di ritardo rispetto alle previsioni di partenza, a Donigala stanno per iniziare i lavori di realizzazione della Residenza sanitaria assistenziale Sant’Anna.

Nuovo termine

La Alf investment, società cagliaritana specializzata nel settore, è prudente ma dall’ufficio settore Sviluppo del territorio confermano che il via libera dalla conferenza di servizi convocata dal Comune dovrebbe arrivare a stretto giro di posta ed entro aprile gli operai potranno essere al lavoro. Il nuovo termine per il procedimento è fissato al 26 marzo, le determinazioni delle amministrazioni coinvolte dovranno arrivare entro il 13.

L’iter, che già lo scorso autunno sembrava a buon punto, era stato temporaneamente sospeso per la richiesta di alcune integrazioni. Nulla di insormontabile «solo dettagli legati agli endoprocedimenti in corso», aggiungono dal Suape. Documentazione che la Alf investment ha prodotto il mese scorso.

Numeri

Contestualmente sono state avviate le pratiche per l’accreditamento istituzionale della struttura: la residenza Sant’Anna, infatti, conterà 125 posti letto, di cui 67 per Rsa (vale a dire che potrà erogare prestazioni per conto del sistema sanitario regionale), 28 (sempre accreditati dalla Regione) destinati a malati psichiatrici lievi e 30 di comunità integrata per anziani con minore intensità assistenziale.

Tempi

Saranno necessari sedici mesi di tempo per ultimare il presidio che avrà un’estensione di oltre cinquemila metri quadri e sorgerà lungo la strada Provinciale che conduce a Torregrande, a poche passi dal Centro di riabilitazione Santa Maria Bambina.

Salvo intoppi, per l’estate del 2025 il territorio potrà contare su un servizio essenziale, considerato che la Rsa più vicina si trova a Milis, a diciannove chilometri di distanza.

Ancora non si conosce il nome dell’acquirente della struttura, che durante tutto questo periodo ha lavorato a stretto contatto con la Alf investment, fornendo precise indicazioni sul layout interno e manifestando le sue esigenze per ottimizzare il management del personale e degli ospiti della residenza sanitaria.

Ok del Consiglio

Il via libera alla realizzazione del centro Sant’Anna era arrivato in Consiglio comunale esattamente un anno fa, con quattordici voti favorevoli e otto astensioni, dopo l’approvazione del piano attuativo.

Il dibattito si era soffermato a lungo sulle opere da realizzare in prossimità dell’edificio, in particolare sulla creazione di un ampio parcheggio, e sulla viabilità circostante.

RIPRODUZIONE RISERVATA