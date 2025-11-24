Centro migranti, minorenni arrestati 

Hanno minacciato le operatrici della struttura che li ospitava di danneggiare i mobili e innescare la ribellione degli ospiti se non avessero dato loro 150 euro per un paio di scarpe. Due extracomunitari minorenni, ospiti di una struttura a Cabras, sono stati arrestati dai carabinieri per tentata estorsione.

Secondo l'accusa, i due ragazzi stranieri si sarebbero presentati dalle operatrici pretendendo il rimborso di un paio di scarpe che, a dir loro, gli erano state rubate. Non ottenendo nulla, avrebbero iniziato a minacciarle pesantemente, prima via chat dicendo che le avrebbero aggredite fisicamente, che avrebbero danneggiato suppellettili e arredi e provocato una sollevazione degli altri ospiti.

Poi dalle parole i due sono passati ai fatti, avvicinando una delle due operatrici. Quando i carabinieri sono intervenuti li hanno sorpresi mentre minacciavano una delle operatrici di colpirla. «I due minorenni, accusati di tentata estorsione in concorso e minaccia aggravata, dopo le formalità di rito su disposizione del Pubblico ministero della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari sono stati trasferiti in un istituto del ministero della Giustizia dell’Isola», si legge in una nota dei carabinieri.

