Centro migranti, lancio di sassi e uffici distrutti  

Prima l’aggressione a un ospite nei parcheggi del centro commerciale di San Sperate, poi la rivolta all’interno della struttura. È stata una serata ad alta tensione quella vissuta sabato notte nel Centro di accoglienza e Hotspot di Monastir, dove la notizia del pestaggio da parte di un gruppo di cittadini di Sestu, ha fatto esplodere la protesta dei migranti. Tutto è iniziato intorno alle 22, quando il giovane cittadino straniero è rientrato nella struttura con il volto ricoperto di sangue. La situazione è degenerata in pochi minuti: gli ospiti hanno iniziato a lanciare sassi contro il gabbiotto all’ingresso del Cas e sono entrati negli uffici, dove hanno distrutto porte, vetrate e computer. Un nuovo episodio che riaccende le preoccupazioni sul clima di tensione attorno alla struttura.

La sicurezza

Secondo l’amministrazione di Monastir, la situazione non può essere ulteriormente sottovalutata. «Chiediamo ancora una volta allo Stato di intervenire rafforzando la presenza delle forze dell’ordine nel territorio, per questo, venerdì scorso, abbiamo formalmente chiesto alla Questura il ripristino e il potenziamento del presidio mobile di Polizia nel centro abitato», dichiara la sindaca Paola Ugas. «Non vogliamo alimentare tensioni, ma evitare che una situazione già complessa possa degenerare e compromettere la serenità della comunità. Continueremo a collaborare con Prefettura, Questura e Forze dell’ordine, ma riteniamo necessario che si intervenga con determinazione».

Un’azione istituzionale

Forte è la preoccupazione anche a Sestu, dove il sindaco Michele Cossa sottolinea la necessità di un’azione congiunta delle istituzioni. «Quanto sta accadendo attorno al Centro di Monastir continua a destare fortissima preoccupazione. Occorre un’azione istituzionale congiunta e immediata, prima che la situazione degeneri ulteriormente», afferma il primo cittadino. «Sestu, Monastir e i Comuni vicini non possono essere lasciati soli. Serve un intervento coordinato di Prefettura, Forze dell’ordine e amministrazioni interessate. La priorità è ristabilire sicurezza e serenità, prima che paura ed esasperazione producano conseguenze ancora più gravi».

La richiesta inascoltata

Sulla vicenda interviene anche il sindacato di polizia Anip Italia Sicura, che parla di una «tragedia annunciata»: quanto accaduto sabato notte era stato già previsto, denunciato e comunicato alle autorità competenti. «Avevamo chiesto un dispositivo mobile capace di presidiare alternativamente i diversi Comuni dell’area, garantire deterrenza, intercettare tempestivamente le situazioni di tensione e raggiungere il Cas in pochi minuti in caso di emergenza. Oggi abbiamo la dimostrazione concreta di quanto fosse necessario», commenta Flavio Tuzi, segretario generale nazionale del sindacato. «Questa è la conseguenza di una pianificazione priva di quella visione prospettica dell’ordine pubblico che avrebbe dovuto considerare non soltanto ciò che accade all’interno del Cas, ma anche ciò che può accadere nei Comuni circostanti».

Controlli da intensificare

La richiesta del sindacato è ora quella di identificare chi ha partecipato all’episodio e metterli a disposizione dell’autorità giudiziaria, oltre al potenziamento immediato dei controlli con una presenza visibile e continuativa delle Forze dell’ordine. «Non è accettabile che qualcuno possa pensare che in un Centro di accoglienza sia consentito utilizzare la violenza contro le persone o distruggere strutture senza conseguenze. Chi chiede protezione deve rispettare le leggi del Paese che lo ospita».

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