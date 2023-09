Centro migranti, il rione insorge: «Basta, chiudetelo» 

Con l’arrivo di un maggior numero di migranti nel territorio isolano, a causa della nuova ridistribuzione prevista dal Governo, crescono anche gli atteggiamenti di insofferenza dei residenti. Quattordici cittadini del rione che si snoda intorno a via Francesco Marinotti a Villacidro hanno inviato una lettera di protesta alla Prefettura di Cagliari, alla Questura, al Comando dei carabinieri del capoluogo, alla stazione locale dei carabinieri e al sindaco del centro del Medio Campidano Federico Sollai. I firmatari lamentano episodi di disturbo della quiete pubblica, che sarebbero causati dagli ospiti recentemente giunti nella struttura d’accoglienza e chiedono che questa venga chiusa.

La storia

La palazzina, che ospitava un affittacamere, è da tempo utilizzata per ospitare migranti e profughi. «Le persone si sono manifestate maleducate e arroganti allo stesso tempo, nonostante i ripetuti inviti ai responsabili di monitorare quanto stava accadendo: urla, telefonate a viva voce fino alle tre del mattino, con disturbo del vicinato per diverse notti consecutive», scrivono gli abitanti delle case intorno al centro. Disagi sfociati anche in una chiamata ai carabinieri. Il gruppo di ospiti cui fa riferimento la lettera è costituito da ragazzi prevalentemente di nazionalità tunisina, tutti minorenni. Dal 17 agosto, data del loro arrivo a Villacidro, i carabinieri hanno effettuato un solo intervento su chiamata. Da alcune testimonianze raccolte nel vicinato sembrerebbe che nel gruppetto di minorenni ci siano due ragazzi un po’ più esuberanti degli altri, ma che non sarebbero andati oltre qualche episodio di disturbo dovuto al chiasso eccessivo. Nella lettera, i firmatari chiedono lo spostamento degli ospiti in un altra sistemazione e anche «la chiusura della struttura in quanto non idonea al tipo di utilizzo». L’idoneità delle strutture dei locali destinati a ospitare migranti e profughi è tuttavia determinata proprio dalla Prefettura, che oltre a individuare i locali compie sopralluoghi e verifiche mirate a certificare la compatibilità rispetto all’utilizzo che se ne sta facendo.

Sotto la lente

Anche il Comune sta monitorando la situazione: «L’amministrazione di Villacidro – spiega il sindaco Federico Sollai – aveva già preso in carico la situazione segnalando i malumori espressi da alcuni vicini alla responsabile della cooperativa la quale, attraverso la Prefettura, si sta adoperando per una riorganizzazione delle sistemazioni degli ospiti per ridurre eventuali piccoli problemi che possono derivare da una convivenza di persone di diverse fasce di età e nazionalità che provengono da situazioni difficili nei loro paesi di origine». I quattordici firmatari – tra loro pensionati, professionisti e giovani famiglie – hanno fatto precedere le loro rivendicazioni da una sorta di riepilogo degli avvicendamenti che sono stati registrati negli ultimi anni nel centro di via Marinotti. «Erano arrivate persone dall’Ucraina, anche con minori, che avevano un buon comportamento: sembrava quasi non ci fosse nessuno. Dopo gli ucraini è arrivato un gruppo di cittadini di colore e uno di libici che non andavano d’accordo tra loro: spesso bisticciavano al punto da fare intervenire più volte i carabinieri e addirittura un’ambulanza per prestare loro le cure del caso». Ora la parola passa alle istituzioni alle quali le famiglie di Villacidro si sono rivolte.

RIPRODUZIONE RISERVATA