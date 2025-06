Centro metri, corre Patta 

Sarà Lorenzo Patta questa sera alle 21.35 a correre i 100 metri agli Europei a squadre di Madrid, stadio Vallehermoso. Il campione olimpico della 4x100 di Tokyo si è espresso in 10”16 in questa stagione, a 3 centesimi dal primato personale, e torna a correre i 100 da titolare dopo l’edizione di Chorzow del 2021, quando centrò il secondo posto. I suoi avversari? Il britannico Eugene Amo-Dadzie e il tedesco Lucas Ansah-Peprah. La velocità parlerà sardo anche domani sera, perché vedremo Dalia Kaddari (in programma alle 21.38) nella staffetta 4x100 e a seguire Filippo Tortu – capitano azzurro – in quella maschile, dove quasi certamente ci sarà anche Patta.

Le altre gare

Il salto con l'asta ha inaugurato ieri a Madrid gli Europei, dove l'Italia è presente con 51 atleti. Sono 11 gli azzurri in gara oggi. Spiccano i 5000 metri con la campionessa europea Nadia Battocletti, argento olimpico dei 10.000, che alle 20 prova a regalare il massimo dei punti al Team Italia da capitana azzurra.

Si comincia con due gare di lanci: alle 18.20 il martello con Giorgio Olivieri, alle 18.41 il peso con Sara Verteramo. Giro di pista dalle 19.10: l’Italia schiera Anna Polinari, mentre nei 400 uomini ci si affida a Edoardo Scotti alle 19.30. Triplo: a Simone Biasutti il compito di sostituire il bronzo olimpico e campione del mondo indoor Andy Diaz (alle 20.22). Francesco Pernici è la carta azzurra negli 800 metri (dalle 20.30), nel disco c’è la primatista italiana Daisy Osakue (alle 20.37), nei 3000 siepi corre Ala Zoghlami, che ieri è diventato papà del piccolo Noah.

